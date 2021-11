Como – Perugia 4-1: cronaca diretta live e risultato finale

La partita Como – Perugia del 6 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12° del campionato di Serie B 2021/2022

La cronaca e tabellino in diretta

RISULTATO FINALE: COMO-PERUGIA 4-1

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Como e Perugia risultato di 4 a 1. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

90′ Finisce la gara di Tommaso Arrigoni che lascia il rettangolo di gioco

90′ Entra in campo Ismail H’Maidat per Como

89′ L’arbitro estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Elvis Kabashi

83′ Alberto Cerri lascia il campo

83′ Forze fresche in campo per Como con l’ingresso di Alessandro Gabrielloni

83′ Antonino La Gumina abbandona il terreno di gioco

83′ Spazio a Ettore Gliozzi, nuova mossa per l’allenatore

82′ Finisce la gara di Alessandro Bellemo che lascia il rettangolo di gioco

82′ Buttato nella mischia Elvis Kabashi

80′ Intervento da cartellino giallo per Marcos Curado

76′ Abbandona il terreno di gioco Vittorio Parigini per Como

76′ Nikolas Ioannou rimpiazza il compagno di squadra

76′ Gli fa spazio Marcello Falzerano per Perugia

76′ L’allenatore inserisce Perugia Emmanuel Gyabuaa in campo

75′ Fuori dal rettangolo di gioco Aleandro Rosi per Perugia

75′ L’allenatore inserisce Perugia Samuele Righetti in campo

71′ Lascia il campo Christian Kouan per Perugia

71′ Forze fresche in campo per Perugia con l’ingresso di Jacopo Murano

59′ Fuori dal campo Gabriele Ferrarini per Perugia

59′ Marcos Curado fa il suo ingresso in campo

59′ Esce dal campo Jacopo Segre per Perugia

59′ Entra in campo Valentin Vanbaleghem per Perugia

50′ Luca Vignali viene ammonito dall’arbitro

48′ Rete! Manuel De Luca! assist di Salvatore Burrai e risultato che cambia

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Como e Perugia può cominciare

PRIMO TEMPO

45′ Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all’intervallo sul punteggio di 4 a 1. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo

41′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Vittorio Parigini

28′ Attenzione! Rete di Matteo Solini bravo a siglare colpendo di testa, assist di Luca Vignali. Adesso siamo sul risultato di 4 a 0

25′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Aleandro Rosi

21′ Cartellino di color giallo per Salvatore Burrai

18′ Como in gol con Alessandro Bellemo, assist di Alberto Cerri!

15′ Alberto Cerri in gol! Il calciatore sfruttando la chance dagli undici metri! batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 2 a 0

14′ L’arbitro estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Cristian Dell’Orco

7′ Gol! Antonino La Gumina, assist di Moutir Chajia riesce a trovare la via della rete

1′ Ha inizio l’incontro, prepariamoci a gustarlo assieme

Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Como – Perugia, la squadre fanno il loro ingresso in campo

Tabellino

COMO: Stefano Gori; Matteo Solini, Filippo Scaglia, Andrea Cagnano, Alessandro Bellemo (dal 37′ st Elvis Kabashi), Tommaso Arrigoni (dal 45′ st Ismail H’Maidat), Luca Vignali, Moutir Chajia, Vittorio Parigini (dal 31′ st Nikolas Ioannou), Antonino La Gumina (dal 38′ st Alessandro Gabrielloni), Alberto Cerri (dal 38′ st Ettore Gliozzi). A disposizione: Davide Facchin, Pierre Bolchini, Dario Toninelli, Davide Bertoncini, Edoardo Bovolon, Lorenzo Peli, Zito Luvumbo. Allenatore: Giacomo Gattuso.

PERUGIA: Leandro Chichizola; Aleandro Rosi (dal 30′ st Samuele Righetti), Cristian Dell’Orco, Gabriele Ferrarini (dal 14′ st Marcos Curado), Filippo Sgarbi, Jacopo Segre (dal 14′ st Valentin Vanbaleghem), Salvatore Burrai, Marcello Falzerano (dal 31′ st Emmanuel Gyabuaa), Christian Kouan (dal 26′ st Jacopo Murano), Manuel De Luca, Ryder Matos. A disposizione: Andrea Fulignati, Gianmaria Zanandrea, Alessandro Murgia, Andrea Ghion, Simone Santoro, Andrea Bianchimano, Francesco Lisi. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Reti: al 7′ pt Antonino La Gumina, al 15′ pt Alberto Cerri, al 18′ pt Alessandro Bellemo, al 28′ pt Matteo Solini, al 3′ st Manuel De Luca.

Ammonizioni: al 5′ st Luca Vignali (COM), al 41′ pt Vittorio Parigini (COM), al 44′ st Elvis Kabashi (COM), al 25′ pt Aleandro Rosi (PER), al 14′ pt Cristian Dell’Orco (PER), al 21′ pt Salvatore Burrai (PER), al 35′ st Marcos Curado (PER).

La presentazione del match

COMO – Sabato 6 novembre, alle ore 14, allo Stadio “Sinigaglia”, andrà in scena Como – Perugia, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Ternana e in classifica sono al decimo posto, a pari merito con il Parma, con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte; 14 gol fatti e 13 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dal successo esterno per 1-2 contro il Parma e sono ottavi, alla pari con il Monza, a quota 11 punti, con un percorso di 4 partite vinte, 5 pareggiate e 2 perse, con 11 reti realizzate e 8 incassate. Sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Al Var Antonio Giua di Olbia, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

QUI COMO – La formazione allenata da Gattuso potrebbe adottare il modulo 4-4-2, schierando in porta Gori e in posizione arretrata Vignali, Scaglia, Varnier e Cagnano. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Iovine, H’Maidat, Bellemo e Chajia, alle spalle del tandem offensivo Cerri-La Gumina.

QUI PERUGIA – Gli umbri potrebbero adottare invece il modulo 3-5-2, schierando Chichizola tra i pali e Sgarbi, Angella e Dell’Orco in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Ferrarini, Segre, Ghion, Kouan e Falzerano, alle spalle della coppia offensiva formata da Carretta e De Luca.

Le probabili formazioni di Como – Perugia

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Chajia; Cerri, La Gumina. Allenatore: Gattuso

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini, Segre, Ghion, Kouan, Falzerano; Carretta, De Luca. Allenatore: Alvini

Dove vederla in TV ed in streaming

