Consigli assist fantacalcio della 4° giornata – Serie A 2019 – 2020

Sette i nomi proposti per questa giornata di campionato: da Insigne ad Alex Sandro, vediamo quali saranno i più indicati per il conquistare il +1

Nuovi consigli per il fantacalcio. Dopo aver visto quelli relatiti ai top11 della 4° giornata andiamo a vedere quelli relativi ai potenziali “assistman“. Partiamo dalla trasferta del Napoli a Lecce e da quanto possa diventare deleterio il gioco di rimessa. Lo sa bene Lorenzo Insigne che potrebbe ispitare Mertens e company con le sue deliziose pennellate. Turno sulla carta favorevole anche per la Juventus in casa contro l’Hellas Verona. E allora proviamo a immaginare Alex Sandro e al suo contributo sulla fascia anche alla luce di un avversario che proverà in primis a serrare le linee centralmente.

Tra i giocatori più in vista di questo inizio campionato c’è Sensi e non solo per la sua vena realizzativa con ottimi tempi di inserimento ma anche per la sua qualità di dettare l’ultimo passaggio. Nel derby non sarà facile ed è per questo che un colpo di genio potrebbe spezzare l’equilibrio in campo. Contro un Bologna che gode di una buona salute ma che è reduce da una trasferta con 3 reti incassate possiamo pensare di inserire Kolarov come uomo assist tra punizioni e cross. La Roma ha iniziato a cambiare marcia in avanti e lo sfruttamento delle palle inattive potrebbe risultare un’arma in più.

Voglia di riscatto del Toro che proverà a camminare sulle ceneri di una Samp in crisi dopo la terza sconfitta consecutiva. Contro un centrocampo in cerca dei giusti equilibri potrebbe approfittarne Baselli per innescare Belotti o Zaza in quello che si potrebbe ipotizzare il tandem offensivo proposto. Forse più bassi che alti per Ilicic in questo avvio di stagione ma la voglia di riscatto non mancherà certo contro una Fiorentina imprevedibile ma che potrebbe lasciare qualche spazio in più per le giocate in verticale. Chiudiamo con Luis Alberto che invece è partito molto bene e con il Parma in casa potrebbe sfruttare qualche amnesia difensiva avversaria per innescare Correa o Immobile.

CONSIGLI ASSISTMAN 4° GIORNATA SERIE A 2019-2020