Il bomber azzurri si conferma in uno stato di forma invidiabile e già tre gol in cantiere. Con lui Ronaldo e Belotti

Venerdì 20 settembre al via il quarto turno di campionato con l’anticipo Cagliari – Genoa delle 20.45. Match cloù sarà il derby di Milano di sabato sera con i nerazzurri reduci dall’opaco esordio di Champions ma con una vetta della classifica da difendere. Andiamo a vedere come orientare le nostre scelte di fantallenatore sulla base del nostro ideale top11 di gioco.

Quali giocatori consigliare per questo quarto turno di campionato?

Partiamo dal nostro numero uno scelto, Szczesny, che sulla carta dovrebbe avere vita facile nel turno casalingodi contro un Verona orfano di Stepinski squalificato. Sempre in casa bianconera peschiamo Danilo che sembra già aver assimilato i dettami tattici di Sarri e potrebbe sfruttare inserimenti o fornire degli assist. Hateboer é il secondo nome scelto per la difesa. Sempre utile per prestazioni e bonus avrà la Fiorentina come avversario. Le fatiche di coppa potrebbero limitarne la prestazione che tuttavia dovrebbe sempre essere importante. Il turno non è dei più facili ma le condizioni invidiabili, Skriniar potrebbe essere la pedina in più nel derby per il suo contributo anche in fase di uscita palla al piede con licenze sulla trequarti come contro l’Udinese. Anche in Champions é stato tra gli ultimi a mollare.

Centrocampo tra certezze e voglia di riscatto. Ottimo rendimento e un gol in cantiere per Traorè, valore aggiunto di questo Sassuolo di inizio stagione. Contro la SPAL in casa turno favorevole per poter continuare a, far bene. Tra i protagonisti del successo di ieri contro il Liverpool, Fabian Ruiz é sempre più perno imprescindibile del centrocampo azzurro. Nel primo tempo due sue conclusioni hanno severamente impegnato il portiere ospite. Chance molto importanti per Verdi e Bernardeschi: nel primo caso c’è la necessità di riscattare l’imprevista sconfitta casalinga in casa con il Lecce e per il calciatore di conquistare una maglia. Vita non facile con Zaza e Berenguer si batteranno per un posto con Belotti nel 3-5-2. Più facile in caso di modulo con due trequartisti con Zaza che sarebbe tagliato fuori. E poi c’è l’avversario, quella Samp in crisi di identità che cerca punti in classifica per riprendere fiducia nei propri mezzi. Chi invece dovrebbe giocare dal primo minuto sarà Bernardeschi che vista l’assenza di Douglas Costa sarà chiamato a far parte del tridente dove dovrebbe trovar spazio anche Dybala.

In avanti ci sono tre attaccanti che non scherzano e con rendimenti solitamente da urlo. Di questi è paradossalmente CR7 quello che ha fatto meno nello scorso turno ma siamo certi che fatiche di Champions permettendo tornerà a far esultare il pubblico bianconero. Chi invece non si è mai fermato è Mertens, autore di una doppietta nell’ultimo turno, straordinaria media voto e impegnato a Lecce. Altra garanzia in avanti è Belotti che potrebbe trovarsi una linea difensiva doriana con alcune novità. Il suo stato di forma ci obbliga a prenderlo in considerazione per il tridente del nostro dream team.

Andiamo dunque a vedere il top 11 consigliato per la 4° giornata.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 4° GIORNATA