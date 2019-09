Seconda giornata del primo turno a gironi della competizione con altre due italiane in campo. Suggestiva sfida tra PSG e Real Madrid

Dopo le emozioni di ieri con Inter e Napoli impegnate, mercoledì 18 settembre nuova giornata di Champions League con altre due squadre italiane impegnate. Parliamo di Juventus e Atalanta rispettivamente impegnate contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria sempre in trasferta. Suggestiva la sfida tra PSG e Real Madrid. Questi tre incontri avranno anche il supporto della nostra webcronaca in diretta. Il quadro si completa con la UEFA Youth League nella fase a gironi, alcune gare di Liga2 e Arezzo – Juventus U23 per la Serie C. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale spazio alle partite che si sono già disputate. Partiamo dalla Colombia con il successo esterno per 1-0 della Petrolera sul Deportivo Cali mentre in Costarica successo casalingo dell’Alajuelense, 2-1 sul Limon.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

