I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì sono dedicati integralmente alla prima giornata della fase a girone di Champions League 2019-2020

Mercoledì 18 settembre si giocano alcune partite della seconda giornata di Champions League: in campo anche Juventus e Atalanta. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Olympiakos – Tottenham 2 (ore 18.55)

L’Olympiakos è in testa al massimo campionato greco a punteggio pieno. In Premier League il Tottenham è reduce dalla schiacciante vittoria per 4-0 sul Crystal Palace e dopo cinque partite ha otto punti, sette in meno rispetto al Liverpool che guida la classifica. Del Gruppo B fanno parte anche Bayern Monaco e Stella Rossa.

Atletico Madrid – Juventus 1 (ore 18.55)

La Juventus proviene dal pareggio ottenuto sul campo della Fiorentina e ora in classifica ha sette punti. Nella Liga spagnola la squadra di Simeone ha perso in casa del Real Sociedad e, dopo cinque partite, è primo a quota nove, a +1 dal Real Madrid. Del Gruppo D fanno parte anche Bayer leverkusen e Lokomotiv Mosca.

Bayern Monaco – Stella Rossa over 2,5 (ore 21)

Il Bayern Monaco proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Lipsia, dal quale, dopo quattro partite è staccato di due punti (otto contro dieci). Lo Stella Rossa è terzo nel massimo campionato serbo, a quota diciotto dopo quattro turni. Del Gruppo B fanno parte anche Olympiakos e Tottenham.

Dinamo Zagabria – Atalanta 2 (ore 21)

L’Atalanta proviene dalla vittoria rimediata in extremis a Marassi contro il Genoa; a decidere un tiro nei minuti di recupero di Duvan Zapata dopo due rigori, uno per parte. Gli orobici in classifica hanno ora sei punti. I croati sono primi nel loro campionato, a pari merito con l’Hajduk Spalato. Del Gruppo C fanno parte anche Manchester City e Shakhtar.

PSG – Real Madrid over 2,5 (ore 21)

Il Paris Saint Germain proviene dalla vittoria casalinga di misura contro lo Strasburgo e dopo cinque partite ha dodici punti punti in Ligue 1, due più di Rennes, Nantes e Marsiglia. Il Real Madrid ha vinto 3-2 in casa contro il Levante e , dopo quattro turni, è a quota otto nella Liga spagnola, staccato di due lunghezze dalla capofila Siviglia. Del gruppo A fanno parte anche Club Brugge e Galatasaray.

Shakthar – Manchester City 2 (ore 21)

Dopo sette partite lo Shakhtar è in testa a punteggio pieno nel massimo campionato ucraino. In Premier League il Manchester City ha perso 3-2 in trasferta sul campo del Norwich e in classifica, dopo cinque partite, è secondo a quota dieci, a -5 dal Liverpool. Del gruppo C fanno parte Dinamo Zagabria e Atalanta.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 settembre 2019

Olympiakos – Tottenham 2 (1,90)

Atletico Madrid – Juventus 1 (2,45)

Bayern Monaco – Stella Rossa over 2,5 (1,22)

Dinamo Zagabria – Atalanta 2 (2,10)

PSG – Real Madrid over 2,5 (1,55)

Shakthar – Manchester City 2 (1,32)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 244 euro