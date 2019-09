Prima giornata di Europa League con le due romane impegnate rispettivamente con il Cluj e il Baseksehir. Nella notte si è giocato in sud America

Giovedì 19 settembre giornata dedicata all’Europa League dopo la due giorni di Champions League. Due le italiane impegnate con Lazio che aprirà nel tardo pomeriggio e a seguire la Roma. Nel quadro giornaliero anche la Liga2. Prima di vedere il quadro del giorno con tutti i risultati in tempo reale andiamo a vedere chi ha già giocato. Partiamo dalla Copa Sudamericana che ha visto vincere l’Ind. del Valle 2-0 in casa del Corinthians. Sonoro 5-0 nella Copa Paraguay del Guarani sul Pastoreo mentre nella Copa Argentina blitz per 1-0 del River Plate in casa del Godoy Cruz. Passiamo alla Coppa Brasile con il 2-1 esterno dell’Athletico-PR sull’Internacional mentre in Canada 1-0 del Montreal Impact sul Toronto. In Costarica 4-2 del Santos DG in casa del Guadalupe mentre in Colombia LDU Quito supera ai rigori l’Aucas dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi senza gol.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

