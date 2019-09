I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì sono dedicati integralmente alla prima giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020

Giovedì 19 settembre si giocano alcune partite della prima giornata di Europa League: in campo anche Lazio e Roma. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

APOEL – Dudelange 1 (ore 18.55)

L’APOEL è sesto nel massimo campionato cipriota a punteggio pieno. Il Dudelange è dodicesimo in quello del Lusemburgo. Del Gruppo A fanno parte anche Siviglia e Qarabag.

Qarabag – Siviglia 2 (ore 18.55)

Il Qarabag é in testa a punteggio pieno nel campionato dell’Azerbajgian.; il Siviglia guida la Liga spagnola con 10 punti, a +1 dall’Atletico Madrid. Del Gruppo A fanno parte anche APOEL e Dudelange.

CFR Cluj – Lazio 2 (ore 18.55)

La squadra di Simone Inzaghi proviene dalla vittoria rimediata in rimonta a Ferrara contro la Spal e ora in classifica ha sette punti. Gli avversari sono in testa al campionato rumeno con 20 punti in nove partite. Del Gruppo E fanno parte anche Rennes e Celtic.

Francoforte – Arsenal over 2,5 (ore 18.55)

Il Francoforte proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Augusta e in classifica, dopo quattro partite , ha sei punti. L’Arsenal è reduce dal pareggio ottenuto in casa del Watford e in premier League è a quota otto. Del Gruppo F fanno parte anche St. Liege e Guimares.

Roma – Basaksehir 1 (ore 21)

La squadra di Fonseca proviene dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e ora in classifica ha cinque punti. Gli avversari, dopo quattro gare, sono soltanto quattordicesimi nel massimo campionato turco. Del Gruppo J fanno parte anche Wolfsberger e Monchengladbach.

Wolverhampton – Braga 1 (ore 21)

Il Wolverhampton, che nel turno preliminare ha eliminato il Torino, in Premier League proviene dalla sconfitta interna per 2-5 contro il Chelsea e, dopo cinque partite è penultimo con tre punti. Il Braga è undicesimo nel massimo campionato portoghese. Del gruppo C fanno parte anche Slovan Bratislava e Besiktas.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 settembre 2019

APOEL – Dudelange 1 (1,28)

Qarabag – Siviglia 2 (1,55)

CFR Cluj – Lazio 2 (1,75)

Francoforte – Arsenal over 2,5 (1,65)

Roma – Basaksehir 1 (1,36)

Wolverhampton – Braga 1 (1,57)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 122 euro