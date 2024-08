I giocatori da schierare al fantacalcio per la 1a giornata di Serie A: Provedel tra i pali, in avanti Lautaro, Castellanos e Lookman

GENOVA – Parte il campionato di calcio di Serie A 2024-2025 La prima giornata si giocherà dal 17 al 19 agosto 2024. Le gare di apertura, alle 18.30 di sabato saranno, Genoa – Inter e Parma – Fiorentina. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Provedel. Alcune prestazioni super nella passata stagione gli sono valse la titolarità nella nuova Lazio di Baroni.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato partiamo da Danilo. Poco convincente nelle prime uscite stagionali, il brasiliano della Juventus é chiamato a riscattarsi già dalla partita contro il Como. Al centro Angelino. Le amichevoli pre season ne hanno decretato l’indispensabilità per la Roma. Chiudiamo con Buongiorno. Fortemente voluto al Napoli da Antonio Conte, ci si aspetta che ripaghi subito la sua fiducia.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Pulisic. Dopo un’ottima stagione di esordio al Milan, é arrivato per lui il momento delle conferme. Al centro Lorenzo Pellegrini. Le amichevoli estive hanno fornito su di lui indicazioni molto positive: é sempre di più il capitano della Roma. Al suo fianco Maldini. Pronto a ripagare la fiducia di Galliani che lo ha ri-voluto al Monza; ha segnato contro il “suo” Milan nel Trofeo Berlusconi. Sull’altro lato Orsolini. Deve ancora digerire la mancata convocazione di Spalletti per gli Europei: che sia uno stimolo ulteriore nella sua annata da Champions con il Bologna?

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Lautaro. Capocannoniere della passata stagione, fresco di rinnovo con l’Inter: le aspettative su di lui sono molto alte. Al centro Castellanos, che potrebbe essere proprio un concorrente di Lautaro nella classifica dei capocannonieri: per ora é quello che nelle amichevoli pre season ha segnato di più E per finire Lookman. Dopo una chiusura di stagione al top, cerca continuità.

