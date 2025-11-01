Consigli fantacalcio, 10° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 10a giornata di Serie A: Paleari tra i pali; in avanti Vlahovic, Kean e Lautaro

UDINE – Turno infrasettimanale per la nona giornata della Serie A 2025-2026, che si giocherù dal 1 al 3 novembre. Si comincia sabato alle 15; big match domenica sera tra Milan e Roma. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. In porta Alberto Paleari, che con il Torino ha vissuto un avvio di stagione complicato. La sua media voto non è disastrosa, ma i clean sheet sono rari e la difesa davanti a lui non sempre lo protegge.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa, Mario Gila è una delle sorprese più piacevoli della Lazio. Dopo un inizio incerto, ha trovato continuità e buoni voti, spesso sopra il 6.5. Non ha ancora segnato, ma è solido e affidabile. Vojvoda, invece, è un’incognita: al Como non ha sempre il posto garantito, e quando gioca alterna prestazioni discrete a momenti di difficoltà. Isak Hien, all’Atalanta, è un difensore da voto: non fa danni, ma nemmeno miracoli. Non ha ancora inciso in zona gol, però è regolare e raramente sotto il 6.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo, Riccardo Orsolini è il jolly offensivo. Ha già segnato un paio di gol nelle prime giornate, ma ha avuto qualche problema fisico che ne ha limitato la continuità. Se è in forma, è da schierare sempre. Scott McTominay del Napoli non ha ancora trovato la sua dimensione: pochi minuti, voti bassi È uin cerca di risctatto.. Calhanoglu, invece, è una garanzia assoluta. All’Inter è il regista e rigorista, ha già messo a segno due gol e un assist, e la sua fantamedia sfiora il 7.5. Pasalic è un altro atalantino che vive di alti e bassi: quando parte titolare può essere decisivo..

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco, Dusan Vlahovic ha segnato 3 gol, ma la sua titolarità è spesso in bilico. Quando gioca, però, è sempre pericoloso. Moise Kean ha trovato poco spazio e ha segnato solo una volta. E poi c’è Lautaro Martinez, il fuoriclasse. Finora però ha segnato soltanto tre gol.

