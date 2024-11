I giocatori da schierare al fantacalcio per la 11a giornata di Serie A: Skorupski tra i pali, in avanti Lautaro, Castellanos e Morata

NAPOLI – Nemmeno il tempo di archiviare la decima giornata che il campionato di calcio di Serie A 2024-2025 riparte con l’undicesima. Sarà un turno spalmato su tre giorni, dal 2 al 4 novembre 2024. Si comincerà sabato alle 15 con Bologna-Lecce mentre il big match Napoli-Atalanta andrà in scena domenica all’ora di pranzo. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Skorupski. Contro il Cagliari il portiere del Bologna ha ottenuto il suo terzo clean sheet stagionale, mostrandosi insuperabile in più occasioni.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato partiamo da Dimarco. Sempre più determinante nell’Inter di Simone Inzaghi. é anche il giocatore di Serie A con maggior numero (24) di passaggi chiave ai compagni. Al centro Theo Hernandez. Il capitano del Milan rientra dalla squalifica e di questa prima parte di stagione ha tanto da farsi perdonare. Completiamo il blocco difensivo con Cambiaso e lo facciamo riportando un altro dato statistico. Lo juventino é il giocatore di Serie A che conta più movimenti palla al piede in Serie A (87).

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista scegliamo Orsolini. Contro il Lecce, ha trascinato il suo Bologna verso il ritorno alla vittoria. Al centro Man. L’ungherese del Parma era stato eletto miglior giocatore del mese di agosto ma si é confermato tra i più in forma nel suo ruolo anche nei mesi successivi. Al suo fianco Paz. Contro la Lazio, il giovane talentuoso del Como é apparso decisamente sotto tono; si attende da lui un pronto e immediato riscatto. Chiudiamo con Pellegrini. Lo stesso discorso vale anche per il capitano giallorosso, che contro il Torino, é stato addirittura lasciato in panchina.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Lautaro. Deluso per il Pallone d’Oro mancato, felice per il Golden Foot Award 2024 appena conquistato, il capitano dell’Inter é tornato anche a segnare. Al centro Castellanos. Irresistibile nella partita della Lazio contro il Como: ha realizzato una doppietta e si é procurato un rigore. E per finire Morata. Lo spagnolo é stato il migliore del Milan nella partita persa contro il Napoli.

Top 11 undicesima giornata Serie A 2024/2025