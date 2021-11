I giocatori da schierare al fantacalcio per la 12° giornata di Serie A: Rui Patricio tra i pali; in avanti Immobile, Zapata, Barrow

EMPOLI – Archiviate le Coppe Europee, si riparte con la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, articolata su tre giorni, dal 5 al 7 novembre: si comincia già venerdì sera con Empoli – Genoa. Andiamo a vedere i consigli per questo turno di Fantacalcio per il la “Top 11” partendo dal portiere. Questa settimana la scelta é caduta su Rui Patricio: il numero uno giallorosso, nonostante l’errrore commesso nel match contro il Milan, resta sempre una certezza della squadra di Mourinho e vale la pena dargli fiducia pensando che già contro il Venezia saprà farsi perdonare dai tifosi.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto difensivo a tre, confermiamo Singo, uno tra giocatori che si sta mettendo più in luce nel nuovo Torino di Juric. A fianco a lui Zappacosta dell’Atalanta, che, tornato agli altissimi livelli che lo avevano portato al Chelsea e alla nazionale, nel 2016, prima che una serie di infortuni ne rallentassero la crescita, si sta rivelando decisamente uno dei migliori terzini in assoluto del campionato. Concludiamo con Molina, diventato uno dei punti fondamentali dell’Udinese di Gotti ma anche della nazionale argentina.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Milinkovic-Savic. leader nella Lazio di Sarri e implacabile nella sfida di sabato scorso al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. In mezzo al campo Lorenzo Pellegrini, che nonostante un problema al ginocchio che lo affligge da qualche settimana, é sempre tra i migliori in campo nella Roma di Mourinho. A fianco a lui Pereyra, trascinatore, con le sue giocate, dell’Udinese di Gotti. Sull’altra fascia Barella, che con quattro gol all’attivo é un valore aggiunto dell’Inter di Simone Inzaghi, nonostante qualche problema fisico che ne ha rallentato l’inserimento.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente schieriamo Immobile, che a Bergamo ha raggiunto il record storico di Piola della 159 presenze con la maglia biancoceleste. Al suo fianco Zapata, autore di un’ottima prestazione e di un gol in Champions League contro il Manchester United. Infine, Barrow, miglior marcatore del Bologna di Mahajlovic.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 12° giornata