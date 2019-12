Quali sono gli undici consigliati per la 15° giornata di fantacalcio? Asse sardo con Nainggolan e Joao Pedro mentre Ramirez e Agudelo tra le possibili sorpresa

Sarà il big match Inter – Roma di questa sera ad aprire il quadro della 15ma giornata di Serie A. Andiamo a vedere quali sono gli undici consigliati per questa nuova giornata di fantacalcio. Partiamo dal portiere con quello dell’Atalanta. Nella sfida casalinga contro il Verona, Gollini dovrebbe poter assicurare un buon rendimento in termini di malus visto che il Verona è tra gli attacchi meno prolifici della stagione. Inoltre i nerazzurri sembrano aver nuovamente la marcia giusta in campionato.

Passiamo alla difesa con Romero. Il difensore genoano, impegnato a Lecce è reduce da prestazioni nettamente in crescita a la squadra ha strettamente bisogno di punti salvezza in questo scontro diretto. Il secondo nome è de Vrij. L’ex laziale sfida la Roma in un momento della stagione molto buono per i nerazzurri che si sono ripresi la vetta solo la sconfitta casalinga contro la Juve che aveva cambiato l’inerzia della stagione. Alle sue prestazioni sempre più convincenti c’è da aggiungere anche una sempre maggiore presenza in area sulle palle inattive e non mancano i suoi servizi in profondità. Terzo nome è Igor. Il giocatore della SPAL ha un turno delicato in casa contro il Brescia. Un match che non ammette passi falsi.

Passiamo al centrocampo con uno dei simboli dello straordinario momento dei sardi. Parliamo di Nainggolan che in questa sua seconda giovinezza calciastica sta collezionando prestazioni altisonanti e bonus a go go. Contro una difesa del Sassuolo non certo imperforabile, la possibilità di colpire ancora. Sfida decisiva per il futuro dei laziali contro la Juventus e certezza assoluta per il fantacalcio. Se non avete in squadre Luis Alberto è arrivato il momento di centrare i suoi bonus da assist man in primis. Di seguito due nomi in netta ascesa: il primo è Ramirez che nonostante la sconfitta di Cagliari è stato tra i protagonisti della prima ottima parte di match e anche in gol. Il secondo è il giovane Agudelo che dopo aver conquistato a pieni voti un posto da titolare ha tutte le carte per poter far bene nel gioco di rimessa a Lecce.

Tridente come sempre profilico quello presentato partendo da Luis Muriel dovrebbe ripartire dal primo minuto titolare. Contro il Verona la possibilità di provare a centrare anche una doppietta. Con lui inseriamo anche Joao Pedro che in alcuni fantacalcio è quotato anche come centrocampista. Anche lui tra i trascinatori del Cagliari grazie a schemi di gioco sempre più collaudati. Chiudiamo e non si poteva fare altrimenti dall’incontrastato protagonista dell’attacco, il re attuale dei bomber: Ciro Immobile. Inarrestabile fino ad ora sarà chiamata al vero test contro una Juve che non può più concedersi passi falsi ma che in più occasioni mostrato delle falle in difesa.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 15° GIORNATA