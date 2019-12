Quali sono gli undici consigliati per la 16° giornata di fantacalcio? Nell’undici titolare brillano Gosens, Luis Alberto e Milik. In salita le quotazioni di Mkhitaryan e Ramirez

Sabato 14 dicembre al via il nuovo turno di campionato con lo scontro diretto Brescia – Lecce. La giornata “fantacalcistica” si chiuderà lunedì 16 dicembre con Cagliari – Lazio. Andiamo a vedere come di consueto i giocatori consigliati al fantacalcio per questo turno, 16° giornata di campionato. Il primo nome della formazione tipo è Szczesny. La sfida casalinga contro l’Udinese dovrebbe rappresentare un turno piuttosto agevole per la difesa bianconera che non può più permettersi errori per non rischiare di perdere punti dall’Inter. Contro un avversario un pò “spuntato” in avanti dovrebbe essere sufficiente mantenere alta la concentrazione per tenere la porta inviolata. In difesa un altro giocatore bianconero ovvero Alex Sandro. L’esterno pare in risalita e potrebbe dare continuità nelle prestazioni e perchè no regalare anche qualche assist che manca nello score. Con lui abbiamo messo Gosens. Il difensore dell’Atalanta è stato tra i protagonisti dell’impresa in Champions League oltre a essere uno di quelli che ha avuto il rendimento migliore tra i suoi in queste prima parte di stagione. Terzo della difesa è un giocatore probabilmente tra i più ambiti del Fantacalcio ma che al momento non ha ancora espresso quello che è il suo valore in termini di prestazione in termini bonus codice l’annata non certo esaltante al momento in campionato dei suoi. Manolas resta sempre un ottimo giocatore in questa giornata potrebbe tornare finalmente a sbloccarsi.

Passiamo al centrocampo dove ormai non si può fare a meno di inserire Luis Alberto visto che ogni settimana costantemente riesce a regalarci prestazioni a suon di gol e assist. Nella partita con il Cagliari molto incerta nell’esito potrebbe ricavare spazi per il contropiede biancoceleste. Tornando alla squadra del Napoli possiamo aggiungere tra i nomi anche quello di Fabian Ruiz al momento un discreto bottino in termini di fantabonus ma comunque al di sotto di quelle che sono le sue possibilità. A questi due nomi andiamo aggiungere quello di Mkhitaryan per la Roma, sulla carta un turno piuttosto agevole in casa contro la SPAL, lontana parente di quella della scorsa stagione. Altro nome è Ramirez, uno dei pochi che la momento può fare la differenza nella Sampdoria che ho bisogno nel derby di fare assolutamente punti per risalire la china in classifica.

Passiamo all’attacco: il primo nome è quello di Milik, tra i protagonisti in Champions League e giocatore che appare in un buon momento di forma. A lui aggiungiamo il nome di Ronaldo che in casa con l’Udinese ha la possibilità di aumentare il suo bottino personale campionato al momento al di sotto delle attese per un giocatore del suo calibro. Dopo la giornata positiva per la sua squadra ma negativa per il suo bonus personale in tanti attendono Immobile, ci aspettiamo un pronto riscatto per il capocannoniere in carica di questo campionato.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 16° GIORNATA