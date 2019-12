Serie A 2019-2020, 16° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 16° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

BRESCIA – La sedicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, è spalmata su tre giorni, dal 14 al 16 dicembre. Si comincia sabato alle 15 con lo scontro salvezza tra il Brescia, penultimo, e il Lecce, quindicesimo. Alle 18 il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso, soltanto settimo, ospita il Parma, che ha le sue stesse lunghezze. In serata si gioca Genoa – Sampdoria, il derby della Lanterna che vede coinvolte due squadre in una situazione delicata: i rossoblu provengono dal pareggio di Lecce, dove hanno chiuso la gara in nove uomini; i blucerchiati dalla sconfitta casalinga contro il Parma.

Domenica si disputano altre sei partite. Il lunch match vede impegnato il Verona, undicesimo con 18 punti, e Torino, nono a quota 21. Alle 15 sono tre invece le gare in programma. Il Milan, che dopo la vittoria a Bologna è decimo con 20 punti, riceve a San Siro il Sassuolo, quattordicesimo con cinque lunghezze in meno mentre la Juventus, che deve archiviare la brutta sconfitta rimediata all’Olimpico dalla Lazio, attende l’Udinese, sedicesima e bisognosa di punti. L’Atalanta, dopo l’impresa in Champions League, fa visita al Bologna del ritrovato Mihajlovic. Alle 18 sarà il turno della Roma, quinta, che all’Olimpico riceve la Spal, fanalino di coda del torneo. Nel posticipo la capolista Inter gioca sul campo della Fiorentina, tredicesima.

Il Monday night vedrà in campo le sue sorpese di questo campionato: la Lazio, terza con 33 punti, e il Cagliari, quarto a quota 29.

Serie A, 16° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 14 dicembre

15.00

Brescia-Lecce

18.00

Napoli-Parma

20.45

Genoa-Sampdoria

Domenica 15 dicembre

12.30

Verona – Torino

15.00

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Bologna-Atalanta

18.00

Roma-Spal

20.45

Fiorentina-Inter

Lunedì 16 dicembre

20.45

Cagliari-Lazio