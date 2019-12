Milan – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Sassuolo del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

MILANO – Domenica 15 dicembre alle ore 15 andrà in scena Milan – Sassuolo, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i rossoneri che stanno vivendo un buon momento di forma, come dimostrato dai due successi esterni di Parma e Bologna, e in classifica occupano la nona posizione, insieme al Torino, con 20 punti. Dall’altra parte c’è la compagine emiliana che è reduce dal pareggio subito in rimonta dal Cagliari e in classifica occupa la quattordicesima posizione, insieme al Lecce, con 15 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 15 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione di Bologna: 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Conti ed Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Kessié e Bonaventura mezze ali mentre in avanti spazio al tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu.

QUI SASSUOLO – La squadra di De Zerbi dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Turati in porta, reparto difensivo composto da Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce laterali mentre nel mezzo Romagna e Marlon. A centrocampo Locatelli e Magnanelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e Boga a supporto di Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Sassuolo, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Canale 252.

Le probabili formazioni di Milan – Sassuolo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuričić, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: San Siro