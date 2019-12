Serie A, Milan – Sassuolo: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan – Sassuolo: match valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie A, calcio d’inizio alle ore 15

MILANO – Tutto pronto a San Siro per l’incontro tra Milan – Sassuolo, partita valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-3 con il tridente formato da Suso, Piatek e Çalhanoglu, per gli ospiti modulo 4-2-3-1 con Caputo unica punta supportato da Berardi, Djuricic e Boga. Dirigerà il match il signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

Le formazioni ufficiali di Milan – Sassuolo

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, R. Rodríguez, Biglia, Krunić, Paquetá, Castillejo, Rebić, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuričić, Boga; Caputo. A disposizione: Turati, Rogerio, Peluso, Müldür, Romagna, Tripaldelli, Duncan, Obiang, H. Traoré, Mazzitelli, Bourabia, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

STADIO: San Siro