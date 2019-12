Pagelle 16° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 16° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – La sediccesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la seconda vittoria conecutiva per il Brescia, ai danni, questa volta del Lecce; Chancellor, Torregrossa e Spalek i marcatori. Inizia con un ko l’avventura di Gattuso al Napoli, sconfitto dal Parma; sblocca il risultato Kulusevski, pareggia Milik e decide Gervinho nei minuti finali. Ancora una volta la Sampdoria vince contro il Genoa e si aggiudica il derby della Lanterna: decide il gol messo a segno da Manolo Gabbiadini.

Domenica si disputano altre sei partite. Il lunch match vede impegnato il Verona, undicesimo con 18 punti, e Torino, nono a quota 21. Alle 15 sono tre invece le gare in programma. Il Milan, che dopo la vittoria a Bologna è decimo con 20 punti, riceve a San Siro il Sassuolo, quattordicesimo con cinque lunghezze in meno mentre la Juventus, che deve archiviare la brutta sconfitta rimediata all’Olimpico dalla Lazio, attende l’Udinese, sedicesima e bisognosa di punti. L’Atalanta, dopo l’impresa in Champions League, fa visita al Bologna del ritrovato Mihajlovic. Alle 18 sarà il turno della Roma, quinta, che all’Olimpico riceve la Spal, fanalino di coda del torneo. Nel posticipo la capolista Inter gioca sul campo della Fiorentina, tredicesima.

Il Monday night vedrà in campo le sue sorpese di questo campionato: la Lazio, terza con 33 punti, e il Cagliari, quarto a quota 29.

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 15 dicembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Dove e quando trovare le pagelle della quattordicesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Sabato 14 dicembre

15.00

Brescia-Lecce (pagelle – tabellino)

18.00

Napoli-Parma (pagelle – tabellino)

20.45

Genoa-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Domenica 15 dicembre

12.30

Verona – Torino (pagelle – tabellino)

15.00

Juventus-Udinese (pagelle – tabellino)

Milan-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Bologna-Atalanta (pagelle – tabellino)

18.00

Roma-SPAL (pagelle – tabellino)

20.45

Fiorentina-Inter (pagelle – tabellino)

Lunedì 16 dicembre

20.45

Cagliari-Lazio (pagelle – tabellino)