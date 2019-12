Bologna – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Atalanta del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Domenica 15 dicembre alle ore 15 si giocherà Bologna – Atalanta, incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dalla sconfitta casalinga contro il Milan e in classifica occupa la dodicesima posizione, in coabitazione con la Fiorentina, con 16 punti. Dall’altra parte ci sono gli orobici che sono reduci dalla titanica impresa in Champions League con la straordinaria qualificazione agli ottavi di finale. In campionato la Dea è reduce dal successo interno contro il Verona e in classifica occupa il sesto posto con 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 15 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Denswil sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Danilo. A centrocampo Poli e Medel in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Orsolini, Svanberg e Sansone alle spalle di Palacio.

QUI ATALANTA – Qualche rotazione per Gasperini, dopo la storica trasferta in Ucraina, che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1: Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Djimsiti e Palomino. A centrocampo Pasalic e Freuler in cabina di regia con Castagne e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti Malinovskyi e Gomez alle spalle di Muriel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Atalanta, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Bologna – Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi, Goméz; Muriel. Allenatore: Gasperini

STADIO: Renato Dall’Ara