Consigli fantacalcio, 16° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 16a giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Scamacca, Kean e Salvatore Esposito

COMO – Il campionato di Serie A 2025-2026 si prepara ad affrontare la sedicesima giornata, che si giocherà il 20 e 21 dicembre. sarà un turno anomalo, con solo sei partite perché Bologna, Inter, Milan e Napoli sono impegnate nella Supercoppa Italiana Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Provedel della Lazio. Troppo spesso criticato, ma contro il Parma, Ivan Provedel ha letteralmente salvato la partita.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa restiamo in casa Lazio e partiamo da Romagnoli, che contro il Parma é stato decisamente tra i migliori in campo. Al centro Wesley, autore del gol decisivo della Roma contro il Como, che ha permesso alla squadra di Gasperini di archiviare il passo falso di Cagliari. Chiudamo il blocco difensivo con Palestra del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Sta disputando una buona stagione e du di lui ha già messo gli occhi l’Inter.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo cominciamo con Vlasic. Ha segnato la rete che ha riportato al successo il Torino contro la Cremonese e salvato, almeno temporaneamente, la panchina di Baroni. In mezzo Volpato. Sottotono contro il Milan: dall’italo-australiano del Sassuolo ci si attende riscatto contro il Torino. Al suo fianco Koné. Contro il Como il francese della Roma, é partito in sordina ma poi é andato in crescendo e si é rivelato fondamentale nella costruzione del gioco. Sull’altra fascia Gaetano del Cagliari. Autore di un’ottima prestazione, non é pero bastato a Pisacane per evitare la sconfitta contro l’Atalanta.

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Scamacca. Vero e proprio trascinatore dell’Atalanta nelle ultime partite; contro il Cagliari ha anche segnato la doppietta decisiva.. Al centro Kean. Ha il compito con i suoi gol di risollevare la situazione disperata dell Fiorentina. Chiudiamo con Saòvatore Esposito del Cagliari. Contro l’Atalanta é sempre stato sul pezzo e da lui sono partite palle illuminanti.

Top 11 sedicesima giornata Serie A 2025/2026