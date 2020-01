Quali sono gli undici consigliati per la 19° giornata di fantacalcio? Asse Toro in evidenza, Sensi per risolvere il big match con l’Atalanta

Sarà Cagliari – Milan ad aprire la diciannovesima giornata del campionato di Serie A ultima del girone di andata. Andiamo a vedere come di consueto quali sono i consigli del Fantacalcio per questa giornata attraverso la nostra Top 11. Tre i pali abbiamo scelto il portiere della Sampdoria Audero. Gara molto delicata quella del Ferraris dove i doriani non possono assolutamente fallire per conquistare punti salvezza.

Passiamo alla difesa dove troviamo il primo nome Lirola, giocatore in crescita che nell’ultimo turno avuto anche l’occasione di sfiorare il gol. In cerca di riscatto dopo il passo falso a Bergamo Darmian che resta uno dei valori aggiunti per questa difesa del Parma. La sfida casalinga del posticipo contro il Lecce è un boccone troppo ghiotto per fartelo sfuggire. Dopo un avvio difficile sta man mano guadagnando punti Nkoulou che è stato tra i protagonisti dell’ultimo turno. La solidità della difesa granata non può prescindere dalle sue prestazioni.

Passiamo al centrocampo spolvero Berenguer pronto con Verdi a supportare Belotti nella sfida tra le mura amiche contro il Bologna. L’ottima prova dell’attacco granata in occasione della trasferta vittoriosa a Roma fa ben sperare in questo altro turno. In una Lazio che non sa fermarsi torna la mente pesante quel Luis Alberto che nella gara contro il Napoli proverà a innescare Caicedo è Immobile cercando di sfruttare le falle difensive di una squadra a caccia di una nuova identità dopo il cambio di allenatore. Qualche minuto a Napoli e tanta voglia di tornare protagonista. Parliamo di Sensi che nel delicato contro l’Atalanta dovrà mettere in campo tutto il suo estro per cercare di scardinare la difesa ospite. Chiudiamo con Chiesa che dovrà contribuire a farti salire una squadra che con il cambio allenatore sembra intenzionata fa cambiare rotta dall’altra parte avrà una spalle e non può più concedersi altri passi falsi visto la posizione precaria in classifica.

In avanti puntiamo sui grandi bomber partendo da Immobile e proseguendo con Dybala che proverà a far Breccia nella difesa non proprio inespugnabile della Roma. terzo nome è quello di Belotti che sembra destinato non fermarsi nelle marcature dopo l’ottima prova contro la Roma all’Olimpico molto incoraggianti.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 19° GIORNATA