Serie A, Roma – Juventus: per i bookmakers tanti gol e bianconeri favoriti

Serie A, Roma – Juventus: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 12 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers tanti gol e bianconeri favoriti

ROMA – Domenica 12 gennaio dalle ore 20.45 si gioca Roma – Juventus, posticipo serale e big match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, nonostante la sconfitta casalinga contro il Torino, occupano ancora la quarta posizione con 35 punti; dieci lunghezze in più per la squadra di Sarri, che si contenderanno il primato in classifica con l’Inter con il vantaggio di conoscere già il risultato di San Siro. La tradizione all’Olimpico è leggermente a vantaggio dei padroni di casa: il bilancio parla di 3o vittorie della Roma contro le 25 della Juventus. L’ultima sfida tra le due squadre risale allo scorso maggio ed è stata vinta per 2-0 dai giallorossi. Nelle ultime due partite disputate all’Olimpico i bianconeri non hanno segnato. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Guida, con assistenti Meli e Fiorito e Giacomelli come quarto uomo. Al Var Mazzoleni e Paganessi.

Calcio in tv il 12 gennaio 2020

Diretta Roma – Juventus

Serie A, Roma – Juventus: per i bookmakers tanti gol e vittoria dei bianconeri

I bookmakers prevedono la vittoria della Juventus. Il segno 2, infatti, è quotato da 3,00 a 3,05. Il segno X è offerto da 3,65 a 3,75 mentre il segno 2 è dato in media a 2,25.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,65 a 1,66; l’X/2 da 1,38 a 1,40 mentre l’1/2 vale mediamente 1,28.

I bookmakers pensano che all’Olimpico sarà spettacolo e che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,00 a 2,05, l’Over 2,5 da 1,72 a 1,78. Sembrano anche certi che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,20 a 2,25, il goal mediamente a 1,60.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,25 a 7,00) seguito dallo 0-1 (da 8,25 a 9,00) e dal 2-0 (da 8,50 a 11,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,90 a 4,00.