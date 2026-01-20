Consigli fantacalcio, 22° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 22a giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Lautaro, Davis e Castro

MILANO – La ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si giocherà tra il 23 e il 26 gennaio 2026. Ad aprire il turno sarà Inter-Pisa alle 20.45 di venerdì. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Provedel. Sta attraversando un momento altalenante, risentendo della discontinuità difensiva della Lazio (reduce da uno 0-3 pesante contro il Como). La sua media voto pura si aggira sul 6.06, ma la fantamedia è penalizzata dai gol subiti. Resta un titolare inamovibile, ma occhio ai malus.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Dimarco dell’Inter. Semplicemente un top di reparto. Viene da una prestazione solida contro l’Udinese (voto 6.5 + bonus assist) e mantiene una fantamedia altissima vicina al 7.60. È praticamente un centrocampista aggiunto, fondamentale per i cross e i czzalci piaati. Al centro inseriamo Gila della Lazio. Nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, resta il centrale più affidabile di Baroni. La sua media voto è costante intorno al 5.95. Non è un portatore di bonus frequenti, ma garantisce la titolarità quasi certa (95% delle partite da titolare).. Chiudiamo il blocco difensivo con Muharemovic del Sassuolo. La vera sorpresa. Sebbene abbia avuto un incidente di percorso con un autogol alla diciannovesima, si è riscattato subito. Ha il vizio del gol (già 2 in stagione) e una buona propensione al voto alto quando il Sassuolo vince. È un “braccetto” moderno che si sgancia spesso.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Per il centrocampo cominciamo con Mandragora della Fiorentina, In netta crescita. Nelle ultime giornate ha alzato il livello, portando bonus pesanti (voto 7.5 + gol contro il Bologna). Con una fantamedia che ha sfiorato il 6.80 recentemente, è diventato un perno del centrocampo viola, utile anche per i tiri da fuori. Al centro Nico Paz del Como: Il gioiello del campionato. Nonostante la giovane età, ha in mano le chiavi del Como. Arriva alla 21ª giornata con statistiche da urlo: 6 gol e 6 assist finora. È un creatore di occasioni puro, con un’altissima percentuale di dribbling riusciti e tiri in porta. Un “must” per il bonus. Al suo fiancoZaccagni della Lazio. Momento complicato per il capitano biancoceleste. Viene da una serie di insufficienze e qualche cartellino di troppo (giallo alla 19ª e 18ª). Resta il rigorista, il che lo rende sempre pericoloso, ma deve ritrovare la brillantezza di inizio stagione. Sull’altra fascia Atta dell’Udinese. Un regolarista puro. Non aspettarti molti bonus (poco dedito all’inserimento), ma garantisce quasi sempre la sufficienza (MV 6.41).

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Lautaro dell’Inter. Il capitano è tornato a ruggire a fine dicembre/inizio gennaio con gol e assist. Anche se nell’ultimo turno (Udinese-Inter) è rimasto a secco con un 5.5, la sua fantamedia di 7.88 lo rende intoccabile. Al centro Davis dell’Udinese. Un “armadio” che sta facendo benissimo. Nelle ultime 5 partite ha collezionato voti eccellenti (7.8 contro il Torino, 7.6 contro il Pisa). Non è solo un finalizzatore (6 gol finora), ma un uomo squadra che fornisce molti assist (3). In questo momento è in uno stato di forma superiore a molti top. Chiudiamo con Castro del Bologna L’anima dell’attacco di Italiano. Anche se il Bologna ha faticato nell’ultima sfida con la Fiorentina, lui lotta su ogni pallone. Ha una fantamedia del 7.08 ed è fondamentale per il gioco di sponda. Nelle ultime uscite ha alternato ottimi voti a prestazioni di sacrificio.

Top 11 ventiduesima giornata Serie A 2025/2026