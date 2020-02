Tra i partenopei Insigne, Koulibaly e Meret in primo piano, voglia di riscatto per Dzeko nell’anticipo con il Bologna. Rabiot cerca il gol dopo le buone prestazioni. Gli undici indicati per questa giornata

ROMA – Venerdì sera, 7 febbraio si torna in campo per la 23ma giornata del Campionato di Serie A. Si gioca infatti venerdì alle 20:45 l’anticipo Roma – Bologna. Andiamo a vedere i giocatori consigliati per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere con Meret che si sta confermando in buona forma in Serie A con una formazione, il Napoli che appare in netta crescita. Nonostante la difesa partenopea subisca almeno una rete da diverse gare in campionato, il rientro di Koulibaly dovrebbe permettere di ritrovare una solidità tale da provare a non subire goal.

In difesa primo nome della lista è sicuramente Criscito, esterno mancino, o all’occorrenza centrale, che ha fortemente voluto rimanere nella sua Genoa, sponda rossoblù. Il laterale mancino della formazione di Nicola si è dimostrato un’ottima fonte di bonus viste le 5 reti fin qui messe a segno in Serie A. Altro giocatore che sta facendo altrettanto bene è il centrale difensivo della Roma Smalling. Il difensore in prestito dal Manchester United, vorrà sicuramente riscattare la prova opaca nell’ultimo match giocato contro il Sassuolo e perso per 4-2. Terzo ed ultimo nome è Koulibaly, tra i migliori ed affidabili in termini di prestazioni e voti delle ultime stagioni. In questo campionato, per via di diversi problemi fisici, non è riuscito a trovare continuità ed ora vorrà tornare ai suoi livelli per aiutare il Napoli nella risalita in graduatoria.

A centrocampo partiamo da Berenguer che dovrà aiutare i suoi ad uscire dalla crisi che ha portato al cambio di panchina. In casa con la Sampdoria, non sarà facile scardinare la difesa avversaria, visto la necessità degli ospiti di raccogliere punti. La ventitreesima giornata vedrà affrontarsi Inter e Milan per l’atteso derby della Madonnina. Proprio in questo incontro, ci sentiamo di consigliare Barella che mantiene spesso una media voto alta e, con i suoi inserimenti, potrebbe avere buone occasioni in zona gol.

Gara interessante per Pulgar in casa contro l’Atalanta in un match che, almeno sulla carta, non dovrebbe essere agevole per la Fiorentina. La sua suo predisposizione nel creare azioni pericolose non è venuta fuori in occasione della sfida persa con la Juventus, il cileno, sarà sicuramente da tenere d’occhio, soprattutto nei calci piazzati. Chiudiamo il reparto con Rabiot, di certo poco brillante ad inizio stagione. Attualmente, le prestazioni fornite dal francese, schierato titolare da Maurizio Sarri sembra appaiono in grande crescita e chissà che, nella gara con il Verona, non possa arrivare il gol per lui.

Il tridente di questa giornata vede Petagna, primo nome, contro il Sassuolo che ha subito 37 marcature nel torneo. L’attaccante, recentemente passato al Napoli, vuole aiutare la compagine ferrarese a raggiungere la vittoria prima di iniziare la nuova avventura. Con lui Insigne che ha fin qui fornito prestazioni altalenanti in Serie A. Nella stagione attuale il napoletano ha messo a segno solo quattro reti, ben al di sotto dell’apporto garantito ai suoi nelle passate stagioni. Infine, completiamo la formazione con Dzeko, che ha spronato i suoi dopo il k.o. esterno con il Sassuolo. Il bosniaco, nella gara interna con il Bologna, cercherà con insistenza i gol che possano far tornare alla vittoria la Roma dopo due turni.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 23° GIORNATA

Meret Criscito Smalling Koulibaly Pulgar Barella Berenguer Rabiot Petagna Insigne Dzeko

Foto di Lorenzo Insigne fonte profilo ufficiale Instagram