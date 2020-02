Diretta Granada – Valencia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Granada – Valencia del 4 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per i quarti di finale di Coppa del Re, calcio d’inizio alle 21

GRANADA – Questa sera, 4 febbraio, alle 21, al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada si giocherà Granada – Valencia, incontro valevole per il primo quarto di finale di Coppa del Re 2019-2020. I padroni di casa provengono dalla vittoria in coppa in trasferta per 3 a 2 contro il Badajoz, mentre in campionato da una vittoria casalinga per 2 a 1 contro l’Espanyol e in classifica occupano la decima posizione con 30 punti. Il Valencia proviene da una sudatissima vittoria ai calci di rigore contro la squadra di terza categoria del Cultural Leonesa, in campionato arrivano da una vittoria di misura contro il Celta Vigo e in classifica occupa la quinta posizione con 37 punti.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

GRANADA CF: A disposizione: Allenatore: Diego Martínez.



VALENCIA CF: A disposizione: Allenatore: Celades.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Granada – Valencia

Il Granada potrebbe scendere in campo col modulo 4-3-3 con Escandell tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Martinez-Vallejo e da Victor Diaz e Foulquier sulle fasce. A centrocampo Eteki, Gonalons ed Azeez con avanti il tridente d’attacco composto da Vadillo, Machis e Carlos Fernandez. 4-4-2 il modulo del Valencia con Jaume Domenech in porta e la retroguardia composta da Florenzi e Costa sulle fasce mentre i centrali saranno Mangala e Diakhaby. In mezzo al campo Parejo e Coquelin in regia con esterni Wass e Lee. Il tandem d’attacco sarà composto da Rodrigo e Maximiliano Gomez

GRANADA (4-3-3): Escandell; Victor Diaz, Vallejo, Martinez, Foulquier; Eteki, Gonalons, Azeez; Vadillo, Machis, Carlos Fernandez.

VALENCIA (4-4-2): Jaume Domenech; Florenzi, Diakhaby, Mangala, Costa; Wass. Parejo, Coquelin, Lee; Rodrigo, Maximiliano Gomez.

Dove seguire Granada – Valencia

Il match Granada – Valencia, valevole per i quarti di finale di Coppa del Re 2019/2020, non saranno visibili in Italia. Nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti di trasmissione delle sfide della competizione finora.