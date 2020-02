Diretta Nantes – PSG: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Nantes – PSG del 04 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1, calcio d’inizio alle 21,05

NANTES – Questa sera, 4 febbraio, alle 21,05, allo Stadio de la Beaujoire di Nantes si giocherà Nantes – PSG, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 2019-2020. I padroni di casa provengono da una sconfitta in trasferta per 3 a 2 contro il Rennes e in classifica sono al nono posto con 32 punti, a pari merito con il Nizza, il Reims e il Lione. Ventitre lunghezze in più per gli ospiti, al comando della classifica; nell’ultima partita disputata hanno stravinto in casa per 5 a 0 contro il Montpellier. All’andata finì con la vittoria dei parigini per 2 a 0.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Nantes – PSG

Il Nantes potrebbe scendere in campo col modulo 4-2-3-1 con Lafont tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Girotto-Pallois e da Appiah e Fabio sulle fasce. A centrocampo Abeid e Touré in cabina di regia con più avanti Blas, Louza e Limbombe a supportare l’unica punta Coulibaly. 4-3-3 il modulo dei parigini con Navas in porta e la retroguardia sarà composta da Dagba e Bernat sulle fasce mentre i centrali saranno Thiago Silve e Marquinhos. In mezzo al campo Verratti in regia con Sarabia e Draxler mezze ali. Il tridente sarà composto da Mbappé e Neymar ai lati con Icardi punta centrale.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Appiah, Girotto, Pallois, Fabio; Abeid, Touré; Blas, Louza, Limbombe; Coulibaly.

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Sarabia, Verratti, Draxler; Mbappé, Icardi, Neymar.

Dove seguire Nantes – PSG

Il match Nantes – PSG, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 2019/2020, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.