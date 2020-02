Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 5 febbraio 2020: in primo piano Lazio-Hellas Verona oltre alle sfide di Ligue 1 Coppa del Re

ROMA – Serie A in primo piano quest’oggi con Lazio-Hellas Verona, recupero della diciassettesima giornata: da una parte c’è la squadra capitolina che viene dal largo successo casalingo contro la SPAL ed in classifica è terza con 5 punti di distacco dalla Juventus. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che vengono dall’ottimo pareggio esterno contro il Milan ed in classifica occupano il nono posto, in coabitazione con Napoli e Bologna, con 30 punti. Turno infrasettimanale in Ligue 1 con il Lione che giocherà tra le mura amiche contro l’Amiens mentre il Marsiglia giocherà in casa del Saint-Etienne. In Spagna c’è il secondo quarto di finale di Coppa del Re tra Mirandes e Villarreal. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

09:30 Shakhtar Donetsk - Makedonija GP

13:30 DAC Dunajská Streda - Crvena Zvezda



15:00



Kapfenberger SV 1919 - SV Mattersburg

Shakhtar Donetsk - SønderjyskE

16:00 Spartak Moskva - Lokomotiv Moskva

17:00 FC Nordsjælland - CSKA Mosca

18:00 SSV Ulm 1846 - Sportfreunde Dorfmerkingen



19:00



FC Astoria Walldorf - Arminia Ludwigshafen

GAIS Göteborg - FC Trollhättan



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio

20:00 Repubblica Ceca - Ungheria



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



01:30



Independiente Medellín - Deportivo Táchira

Macará - Deportes Tolima



AFC > AFC Cup 2020 > 2. Vorrunde

07:00 Ulaanbaatar City FC - Taiwan Power Company

09:00 FC Neftchi - Ahal FK

09:30 Paro FC - Bengaluru FC

12:00 Dhaka Abahani Limited - Maziya S&RC



Algeria > Ligue 1 2019/2020

18:45 JS Kabylie - NA Hussein Dey



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020

14:00 Damac FC - Al Adalah

16:25 Al Taawoun - Al Ittihad

18:20 Al Hilal - Al Ra’ed



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni

01:00 Boca Unidos - San Martín de Formosa

02:00 Chaco For Ever - Sarmiento de Resistencia

22:00 Douglas Haig - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura

01:05 Los Andes - Acassuso



Bahrain > Campionato 2019/2020

16:00 Al Ahli - Manama Club



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura

20:00 Real Santa Cruz - San José



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase

00:00 Freipaulistano - SE - Itabaiana - SE



Cipro > First Division 2019/2020

18:00 APOEL Nikosia - Anorthosis Famagusta FC



Colombia > Primera A 2020 Apertura

00:00 Envigado FC - Once Caldas

02:05 Patriotas FC - Deportivo Cali



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura

03:00 LD Alajuelense - Municipal Grecia



22:00



Jicaral - CS Cartaginés

Limón FC - Deportivo Saprissa



Egitto > Premiership 2019/2020

18:30 Zamalek - Haras El Hodood



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



22:00



Once Municipal - Águila

FAS - El Vencedor

Municipal Limeño - Alianza

Independiente San Vincente - Jocoro FC

Chalatenango - Isidro Metapán

Santa Tecla FC - Sonsonate FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



Toulouse FC - RC Strasbourg

Montpellier HSC - FC Metz

Nîmes Olympique - Dijon FCO

Olympique Lyon - Amiens SC

Stade Brest - Girondins Bordeaux

Stade Reims - OGC Nice

21:00 AS Saint-Étienne - Olympique Marseille



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura

19:00 Santa Lucía - Xelaju MC



India > Indian Super League 2019/2020

15:00 FC Goa - Hyderabad FC



India > I-League 2019/2020

14:30 Chennai City FC - Indian Arrows



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata

20:45 Tottenham Hotspur - Southampton FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020

13:30 Foolad FC - Shahr Khodro FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020

18:00 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Hadera FC

19:00 Maccabi Netanya - Hapoel Be'er Sheva

19:15 Hapoel Kfar Saba - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020

20:45 Lazio - Verona



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Semifinali

15:00 Hellas Verona - Roma

17:00 Fiorentina - Juventus



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020

17:00 Raja Casablanca - Olympique de Khouribga

19:00 Hassania US Agadir - Ittihad Tanger



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura

03:30 Puebla FC - CF América



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45



Aberdeen FC - St. Johnstone FC

Heart of Midlothian - Kilmarnock FC

Motherwell FC - Celtic FC

Rangers FC - Hibernian FC

Ross County FC - Livingston FC

St. Mirren FC - Hamilton Academical



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Quarti di finale

21:00 CD Mirandés - Villarreal CF



Spagna > Femminile Supercopa 2019 > Semifinali

20:00 Real Sociedad - Levante UD



Tunisia > Ligue 1 2019/2020

14:00 Espérance de Tunis - US Monastir



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Quarti di finale

12:30 Kırklarelispor - Fenerbahçe

18:30 Alanyaspor - Galatasaray