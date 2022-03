I giocatori da schierare al fantacalcio per la 29° giornata di Serie A: Strakosha tra i pali; in avanti Berardi, Immobile e Osimhen

MILANO – Archiviate la Coppe Europee, il campionato di calcio Serie A 2021/2022 riparte con la ventinovesima giornata, la decima del girone di ritorno, articolata su tre giorni, 12, 13 e 14 marzo. Si comincia sabato alle 15 con un doppio appuntamento: Salernitana – Sassuolo e Spezia – Cagliari. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari o su uno stato di forma che li contraddistingue. Il portiere scelto per la “Top 11” di questa settimana é Straskosha: in scadenza di contratto con la Lazio, ha aperto al rinnovo soltanto a determinate condizioni tecniche ed economiche e sicuramente vorrà far bene per mettesi in mostra.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, cominciamo da Biraghi: da buon capitano della Fiorentina, si é preso responsabilità della Fiorentina e con i suoi calci piazzati ha inaspettatamente risolto alcune partite. Proseguiamo con Dumfries: stando a quanto riporta Bild Sport sarebbe tra gli obiettivi del Bayern Monaco. Concludiamo con Calabria, che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez: in una intervista rilasciata a Milan tv ha dichiarato di avere tante aspettative e ambizioni, da raggiungere anche al più presto con la maglia rossonera.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Zaniolo: le ultime voci di mercato dicono che in caso di divorzio con la Roma avrebbe altissime possibilità di passare alla Juventus e, ovviamente, in questa parte finale di campionato sarà osservato speciale. In mezzo al campo Zielinski: da lui il Napoli si attende il riscatto di una prova sottotono contro Milan e Lazio. Al suo fianco Pereiro del Cagliari: ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha dichiarato di star bene e si avere come sogno quello di tornare nel giro della Nazionale uruguayana. Sull’altra fascia troviamo Malinovskyi giocatore del mese della Serie A, grazie alle prestazioni fornite con la maglia dell’Atalanta.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Berardi: la sua é una stagione incredibile tanto che il tecnico del Sassuolo Dionisi lo ha definito il miglior esterno di Serie A. Al centro Immobile: per lui doppia motivazione perché il Venezia é l’unica squadra di Serie A contro la quale non ha mai segnato. Chiudiamo con Osimhen: perfetto per il gioco del Napoli, é tra i migliori attaccanti del campionato.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 29° giornata