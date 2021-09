I giocatori da schierare al fantacalcio per la 3° giornata di Serie A: Vicario tra i pali; in avanti Joao Pedro, Abraham e Lautaro

EMPOLI – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A 2021/2022 entra nel vivo con la terza giornata, spalmata su due giorni, 11 e 12 settembre. Andiamo a vedere i consigli per questo turno di Fantacalcio iniziando da Guglielmo Vicario, che potremo osservare difendere la porta dell’Empoli contro il Venezia nella gara inaugurale di sabato alle 15 contro il Venezia: in queste prime partite il giovane numero uno della compagine toscana, in prestito dal Cagliari, ha ben figurato conquistandosi a pieno diritto la maglia da titolare e un posto nella nostra formazione ideale.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto difensivo a tre, partiamo da Darmian, preziosissimo nell’anno dello Scudetto e, dopo aver battuto per ora la concorrenza di Dumfries, già una garanzia nella nuova Inter targata Inzaghi. A fianco a lui Mancini, nuovo capitano della Roma, dal quale Mourinho si aspetta grandi cose. Concludiamo con il rientrante Bremer del Torino, la cui assenza é pesata, e non poco, nel match che la squadra di Juric ha disputato contro la Fiorentina prima della sosta.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo, sulla fascia, l’argentino dell’Udinese Pereyra, che in questo avvio di campionato ha sempre messo in campo tutta la sua classe e il suo carisma, diventando subito il leader della squadra friulana. In mezzo mettiamo Orsolini, richiestissimo nelle battute finali del calciomercato ma che alla fine, per volontà sua e della società, é rimasto al Bologna. A fianco a lui un altro giocatore dell’Empoli, Bajrami, pronto a consacrarsi definitivamente dopo due ottime annate disputate nel campionato cadetto. Concludiamo con l’esterno della Roma Mkhytarian, capitano dell’Armenia nei giorni scorsi e già autore del gol contro la Fiorentina con la maglia giallorossa.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente schieriamo Joao Pedro del Cagliari, che nelle prime due gare di campionato si é subito messo in luce con due gol e un assist; richiestissimo sul mercato, alla fine é rimasto in terra sarda ed ora pare pure in procinto di rinnovare il contratto. Al suo fianco Abraham della Roma, uno degli nuovi uomini gol del campionato, che ha già al suo attivo una rete e due assist. Infine Lautaro Martinez, autore di 17 gol lo scorso campionato e titolare, pare, inamovibile della nuova Inter, anzi addirittura pronto a prolungare la durata del suo rapporto con il club nerazzurro.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 3° giornata