Klinsmann scommessa tra i pali, Tramoni implacabile a centrocampo e Pohjanpalo per raggiungere la doppia cifra in attacco

Lunedì 21 aprile, con ben 10 gare in programma tra le ore 12.30 e le 20.30, prenderà il via la 34° giornata di Serie B. Per il nuovo appuntamento con la Top 11 per tutti gli amanti del Fantacalcio di Serie B di Fantacalciob.it segnaliamo i calciatori da schierare in questo turno. 3-4-3 il modulo prescelto per questo ultimo turno.

Il portiere

Molto spesso tra i migliori dei suoi grazie a diversi interventi decisivi, quello di pasquetta potrebbe essere il turno giusto per il ritorno al clean sheet del portiere del Cesena Jonathan Klinsmann. Tanti i 6,5 fin qui raccolti dallo statunitense e figlio del noto ex calciatore interista Jurgen. Un profilo decisamente da modificatore, tanto più negli scontri d’alto profilo, dove tende ad esaltarsi con numerose parate salva risultato. Una buona scommessa in vista del sentito derby emiliano-romagnolo contro il Modena.

I nomi per il reparto arretrato

Sempre pericoloso con la sua posizione di esterno a tutta fascia e con traversoni a spaccare l’area di rigore avversaria è poi Lorenzo Dickmann del Brescia. Pochi i bonus regalati fin qui ai propri allenatori, appena 2 assist, in compenso sono state tantissime le volte in cui è andato vicino ed è stato fermato solo dalla sfortuna. Da rilanciare in vista dello scontro salvezza contro la Reggiana, squadra in caduta libera in classifica.

Molta più confidenza con la via della rete per Antonio Caracciolo, centrale del Pisa molto abile nel creare pericoli su palla inattiva ma soprattutto a recuperare subito la posizione con grande senso di responsabilità. Scoglio Cremonese per lui, compagine in piena lotta per un posto play off, ma è probabile che arrivi un’altra prova almeno da sufficienza.

Dopodiché punterà al riscatto in seguito al 5,5 dello scorso turno Tommaso Cassandro del Catanzaro. Le sue sgroppate sulla corsia di centrocampo e i soli 4 fanta crediti necessari per il suo cartellino potrebbero rappresentare un ottimo investimento in vista della trasferta sulla carta abbordabile di Mantova. Pensateci.

I centrocampisti da schierare

Ennesimo gol alla scorsa per un bottino di 12 marcature e 2 assist. Sembrerebbero i numeri di un attaccante è invece sono semplicemente le statistiche offensive stagionali di Matteo Tramoni del Pisa, il miglior centrocampista per distacco di questo campionato. Ad un passo dal podio della classifica marcatori, con lui in campo è come praticamente partire da più 3. Una gioia per gli occhi di tifosi e fantallenatori e un incubo per gli avversari. Cremonese avvisata.

E proprio a proposito di Cremonese, occhio anche a Michele Collocolo, altro calciatore dal gol in canna e autore di tanti inserimenti offensivi che portano di frequente al bonus. 6 le reti messe a referto, segno di una prolificità particolare che potrebbe pagare anche nella super sfida col Pisa.

Gli ultimi due nomi suggeriti per questo pacchetto sono poi quelli di Giulio Maggiore del Bari e di Claudio Gomes del Palermo. Prosegue bene l’avventura con la nuova maglia del centrocampista ex Salernitana, determinato a bissare fuori casa con il Südtirol la rete decisiva segnata al Palermo sette giorni fa. Poco appariscenza e molta più sostanza invece per il mediano rosanero, moto perpetuo in mezzo al campo e gran recupera palloni: la gara casalinga contro la Carrarese non dovrebbe rappresentare un particolare ostacolo.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Sono terminati gli aggettivi per descrivere lo straordinario impatto in maglia Palermo di Joel Pohjanpalo, il re dei bomber della Serie B. Basti pensare che sono ben 9 le marcature realizzate in appena 9 uscite dal suo arrivo in Sicilia a gennaio. Doppia cifra a un passo. Continuando così potrebbe addirittura insidiare le prime posizioni della classifica capocannonieri, già dominata lo scorso anno. Insomma nessuna novità per questa rubrica, anzi. Da rilanciare senza se e senza ma anche con la Carrarese.

Dovrà dunque guardarsi le spalle il centravanti dello Spezia Francesco Pio Esposito, a quota 14 a 5 gare dalla fine, ma in fase di rallentamento dopo una prima parte di stagione da centravanti navigato. Il classe ‘2005 è a digiuno di gol da oltre un mese, tabù che molto probabilmente potrebbe conoscere la parola fine: potenziale vittima sacrificale il Cosenza, in attesa solo del matematico ritorno in Serie C.

E’ infine fresco di gol, per chiudere la rassegna, Domenico Berardi. Di solito non sono tante le occasioni che capitano sul mancino del capitano del Sassuolo come testimoniano le sole 6 reti messe a segno, eppure quando calcia dà sempre l’impressione di poter creare più di qualche pericolo. Una spina nel fianco costante a prescindere da questioni anagrafiche e di classifica, considerato che i neroverdi sono già promossi e quindi virtualmente in vacanza. Resta una buona opzione in vista della gara del Mapei col Frosinone.

Top 11 trentaquattresima giornata Serie B 2024/25