I giocatori da schierare al fantacalcio per la 36a giornata di Serie A: Okoye tra i pali; in avanti Lucca, Lukaku e Kean

MILANO – Con il Napoli in testa alla classifica con tre lunghezze di vantaggio sull’Inter, il campionato di calcio di Serie A 2024-2025 affronta la trentaseiesima giornata. Sarà un turno’articolato su quattro giorni, dal 9 al 12 maggio, che prenderà il via venerdì sera alle 20.45 con l’anticipo Milan-Bologna. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce anche in relazione alla prossima sessione di calciomercato.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Okoye. Conquistata la titolrità, il portiere dell’Udinese é diventato osservato speciale di molte squadre, anche di Premier League.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato partiamo da Biraghi. Arrivato al Torino nella sessione invernale di calciomercato, l’ex Viola ha dato lo sprint giusto alla squadra granata, che ora punta alla parte sinistra della classifica. Al centro Dodò. Rientra dall’infortunio e può essere la marcia giusta della Fiorentina in questo finale di stagione. Completiamo il blocco difensivo con Zappacosta. L’atalantino non nasconde il suo desiderio di tornare a vestire la maglia azzurra.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista scegliamo Zaccagni. Gli ultimi due mesi non sono stati esaltanti: la Lazio si aspetta dal suo capitano una ripresa che sia di aiuto alla qualificazione europea. Al centro Caquret. Sempre tra i migliori del Como, chetornato in Serie A dopo ventuno anni, ha disputato un buon campionato. Al suo fianco McTominay. E’ stato eletto calciatore del mese, ha deciso con una doppietta la partita chiave contro il Torino: che dire di più? Chiudiamo con Orsolini. Il gioiellino del Bologna piace a tutti, si dice anche alla Roma. Piacerà anche a Spalletti?

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco partiamo da Lucca. Al rientro dall’infortunio il giocatore dell’Udinese farà del suo meglio per mettersi in luce visto che voci di mercato parlano di un interessamento anche del Napoli. Al centro mettiamo Lukaku. Dal suo arrivo al Napoli é sempre stato utilizzato da Conte: fondamentale per la corsa allo Scudetto. E per finire Kean. Da lui i tifosi della Fiorentina si attendono il ritorno al gol: ci sono da conquistare una Coppa e un ritorno in Europa a prescindere dalla Conference.

