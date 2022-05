I giocatori da schierare al fantacalcio per la 38° giornata di Serie A: Handanovic tra i pali, in avanti Zapata, Lautaro e Osimhen

MILANO – Eccoci arrivati alla trentottesima e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Sarà un turno articolato su tre giorni, dal 21 al 23 maggio con le squadre che lottano per lo stesso obiettivo che giocheranno in contemporanea. Ancora da assegnare lo Scudetto tra Milan e Inter, da decidere chi, tra Cagliari e Salernitana, scenderà in Serie B insieme a Venezia e Genoa, già matematicamente retrocesse, e la lista di chi parteciperà alle Coppe Europee il prossimo anno. Si comincerà già venerdì sera con Torino – Roma. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando. Il portiere scelto per la “Top 11” di questa settimana é ancora una volta Handanovic: sta ancora riflettendo sulla proposta di rinnovo formulatagli dall’Inter e, dopo dieci stagioni, il suo futuro potrebbe non essere più in nerazzurro. La sfida contro la Sampdoria potrebbe essere, pertanto, una occasione per un rilancio o per mettersi in luce agli occhi, se ancora ce ne fosse bisogno, di alcuni osservatori.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, cominciamo da Zappacosta: tra i migliori nella sfida contro il Milan, ha messo in difficoltà Calabria e si é reso protagonista di alcune incursioni. Proseguiamo con Tomori: valutato 70 milioni di euro, il difensore del Milan sarebbe entrato nel mirino di Manchester United e Newcastle.. Concludiamo con Biraghi: dopo il 4-1 patito a Marassi il capitano Viola ha ammesso le colpe della squadra suonato la carica per una partita contro la Juventus all’altezza di un posto in Europa.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Orsolini: ha anticipato che ci sono tutte le promesse per rispettare il suo contratto con il Bologna, in scadenza tra due anni. In mezzo al campo Milinkovic-Savic: basta dire che é l’autore del gol segnato alla Juventus allo scadere, che ha portato la Lazio in Europa League. Al suo fianco Fabian Ruiz: il suo futuro al Napoli é incerto, su di lui avrebbero messo gli occhi anche Barcellona e Atletico Madrid. Sull’altra fascia troviamo Pasalic: a segno per tre domeniche consecutive, attualmente é l’uomo più in forma dell’Atalanta.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Zapata: a lungo ambito in Premier League, nei giorni scorsi si é legato all’Atalanta fino al 2025. Al centro Lautaro: non é tra coloro dichiarati incedibili dall’Inter ma é sempre più probabile che possa vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. Chiudiamo con Osimhen: tra i protagonisti della stagione del Napoli, stando alle ultime indiscrezioni potrebbe partire alla volta di Newcastle o Manchester United.