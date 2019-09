Candidato a giocare dal primo minuto, il neo acquisto nerazzurro è pronto a dimostrare tutto il suo valore nella sfida di domani con la Samp

Sabato 28 settembre si riparte con un nuovo turno in Serie A, si gioca la sesta giornata di campionato. Una nuova formazione è pronta da essere presa in esame dai fantallenatori. Tra i pali Samir Handanovic che oltre a vantare di essere supportato da una delle più forti difese al momento del campionato ha già dimostrato di essere decisivo in alcuni episodi in questo avvio di stagione. A Genova contro la Samp le insidie possono essere dietro l’angolo e non si escludono interventi importanti anche in questa circostanza contro Quagliarella e company. Nella difesa a tre non può mancare Kolarov a Lecce. Con lui ci sarà Acerbi, grande protagonista in casa Lazio nella trasferta a San Siro e pronto a fronteggiare un Genoa con un tandem offensivo piuttosto completo e impegnativo. Nel Napoli che non può commettere altri passi falsi indichiamo Ghoulam che potrebbe essere utile in chiave assist.

A centrocampo l’arma in più dell’Inter potrebbe essere Sensi, a riposo nel turno infrasettimanale. Nell’ipotesi di una squadra con attacco molto veloce e rapido, il suo apporto potrebbe essere fondamentale sia per le sue verticalizzazioni che per i suoi inserimenti. Con lui troviamo Nandez che nel Cagliari sta prendendo sempre più confidenza con modulo e compagni e, complice lo stato della squadra, l’entusiasmo e l’avversario abbordabile, potrebbe fare molto bene. L’Atalanta contro un Sassuolo vocato all’attacco potrebbe sfruttare il suo estro per colpire in contropiede mentre nella Juve salgono sempre più le quotazioni per Ramsey.

In avanti come fare a meno di un Belotti così? La sua presenza potrebbe assicurare nuovi centri anche a Parma. Con lui non può mancare al gol Ronaldo che difficilmente non coglierà l’occasione per farlo nell’anticipo con la SPAL mentre la terza punta indicata è Sanchez. Conte sembra orientato a mandarlo in campo dal primo minuto al posto di Lukaku e con Lautaro Martinez sembra essere una coppia molto ben assortita. Già abbiamo avuto un assaggio nell’ultimo turno con la Lazio ma ora potrebbe essere più di un antipasto gradito.

Quali giocatori consigliare per questo quinto turno di campionato? Ecco dunque il riepilogo dei top 11 consigliati per la 6° giornata.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 6° GIORNATA