Consigli assist fantacalcio della 6° giornata – Serie A 2019 – 2020

Altri sei giocatori per questo nuovo turno di campionato per sfruttare al meglio il bonus del +1. Tra i consigliati troviamo Luis Alberto, Ansaldi, Zielinski, Asamoah, Soriano, Ribery

TORINO – Tra poche ore al via da Torino il nuovo turno di campionato, sesta giornata di andata del campionato di Serie A. In campo Juventus e SPAL. Dopo aver visto la formazione di fantacalcio della settimana andiamo a vedere, in chiave assist quali giocatori potrebbero essere decisivi. Partiamo da Luis Alberto, uno dei migliori top player in chiave assistman. Nella sfida casalinga con il Genoa potrebbe innescare le due punte Immobile (al rientro) e Caicedo anche considerando che non dovrebbe partire da titolare Correa potrebbe avere maggiori compiti in cabina di regia.

Passiamo al Torino con Ansaldi, oggi al rientro. Il suo apporto è sempre di grande importanza per i granata e la sua presenza resta un valore aggiunto per un Belotti in gran forma e per gli inserimenti da dietro. Nel Napoli che non può più concedersi passi farsi potrebbe essere Zielinski il suggeritore preferito con attacco che potrebbe subire delle variazioni nell’ottica del turn over. Sguardo ad Asamoah che rientra dal primo minuto nell’ottica di un’Inter che partita a mille affronta un ostacolo non molto agevole per tradizione. Con due rapidi come Sanchez e Lautaro Martinez come non vedere qualche cross o sventagliata dalla trequarti?

Nel Bologna impegnato a Udine ruolo di primo piano potrebbe recitarlo Soriano nell’ottica di un gioco di rimessa che ha già dato ottimi frutti nella trasferta di Brescia e un pò meno a Genova. Chiudiamo con il talento intramontabile di Ribery che contro un Milan ancora in fase di rodaggio potrebbe continuare a incantare con i suoi tocchi deliziosi. Vietato non schierarlo se lo avete in squadra.

CONSIGLI ASSISTMAN 6° GIORNATA SERIE A 2019-2020