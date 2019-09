I bianconeri contro la SPAL per aprire la 6° giornata di Serie A, ricco quadro anche in B. Si gioca nei principali campionati europei

Sabato 28 settembre giornata di anticipi in Serie A con tre sfide in programma. Si parte dalle ore 15 con Juventus – SPAL quindi a seguire Sampdoria – Inter e Sassuolo – Atalanta. Queste tre sfide si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Con loro anche Empoli – Perugia delle ore 18. In Europa si giocano i principali campionati europei dalla Francia, alla Spagna passando per l’Inghilterra, Olanda. Prima di andare a vedere il programma completo dei risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere gli incontri che si sono già disputati.







Nella Superliga argentina successo esterno dell’Union Santa Fe, 2-1 in casa dell’Aldosivi mentre finisce 1-1 tra Patronato e Lanus. In Cile l’Eventon ha la meglio sull’U. De Concepcion per 1-0 mentre in Colombia finisce in parità, 1-1, tra Huila e Aguilas. In Ecuador si è giocato Dep. Cuenca – Fuerza con il successo per 3-0 dei padroni di casa mentre nella Liga MX vincono in casa Puebla e Atlas rispettivamente 2-1 sul Leon e 2-0 sul Queretaro. Nel Campionato Primavera1 nella mattinata il Cagliari supera 2-0 la Juventus mentre nella Primavera2 Lecce – Pisa 3-1 mentre il Livorno perde in casa 3-2 con il Crotone e il Pordenone supera 2-0 lo Spezia.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]