Da Zapata a Dzeko, in avanti c’è odore di possibili doppiette. A centrocampo la classe di Ribery mentre in difesa Hateboer e Lirola in chiave assist

Venerdì 4 ottobre la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Brescia e Sassuolo delle ore 20.45. Ci aspetta un nuovo weekend di fantacalcio che culminerà con il big match Inter – Juventus di domenica sera. Come ogni giorna proviamo a mettere in campo una formazione Top11 con i giocatori consigliati. Partiamo dal portiere che in questo caso sarà Dragowski della Fiorentina. Una squadra in netta crescita quella viola che se non si concederà distrazioni potrebbe portare il match in porto senza grossi problemi al cospetto di un avversaio ben organizzato con appena tre gol fatti all’attivo. Bottino piuttosto modesto che potrebbe consentire all’estremo difensore di mantere inviolabilità.

La linea a tre difensiva si compone di Acerbi che contro un Bologna un pò spuntato e senza Soriano potrebbe guidare con la consueta autorità la difesa, Hateboer che anche in Champions League sta confermando lo straordinario momento di forma e sempre più preciso e puntale negli assist e Lirola. Per l’ex Sassuolo la chance di far bene dopo un avvio di stagione con prestazioni non certo esaltanti ma in crescita.

A centrocampo come non partire da Ribery. Tra i protagonisti del successo a Milano contro i rossoneri il giocatore viola continua ad incantare con le sue giocate, sarà difficile creare una diga per limitarne il raggio d’azione. Anche nello stretto è capace di colpi da assoluto fuoriclasse. Con lui sta attraversando un ottimo momento anche Gomez che nell’ultimo turno ha realizzato una doppietta e avrà fame di riscatto dopo lo sfortunato scivolone in Champions League. Per Luis Alberto un avversario che non sta attraversando il suo miglior momento anche dal punto di vista del gioco. Ne potrebbe approfittare per offrire una buona prestazione a suon di assist. Turno potenzialmente favorevole per il giallorosso Zaniolo che in casa contro il Cagliari potrebbe avere il ruolo di trequartista vista l’assenza di Mkhitaryan. Affiancato da due ali veloci come Florenzi e Kluivert potrebbe innescare Dzeko e tentare qualche uno due per andare a segno. L’avversario non è da sottovalutare anche alla luce del recupero di Nainggolan e memore del colpo esterno a Napoli ma la Roma sembra aver acquisito un maggior libello di maturità rispetto a quello delle prime giornate.

Passiamo al reparto offensivo dove siamo andati a pescare tutti bomber di razza. Partiamo da Zapata che contro un Lecce ben organizzato ma che potrebbe mostrare qualche fragilità potrebbe andare a nozze. Questo anche perchè l’Atalanta gira a mille con schemi ben collaudati che hanno già dato ottimi frutti in campionato (vedi le trasferte di Roma e Sassuolo). Non sembra volersi fermare più Dzeko, sempre più bandiera giallorossa e protagonista di questo avvio di stagione. I suoi gol con il Cagliari potrebbero rilanciare la squadra in classifica dopo i tre punti conquistati a Lecce. Chiudiamo con Berardi che nell’anticipo con il Brescia cerca riscatto dopo lo scivolone nello scorso turno. Contro un avversario con la voglia di vincere, il gioco di rimessa potrebbe esaltarlo.

Quali giocatori consigliare per questo settimo turno di campionato? Ecco dunque il riepilogo dei top 11 consigliati per la 7° giornata.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 7° GIORNATA