Serie A 2019-2020, 7° giornata: tutto per il fantacalcio

MILANO – Archiviati gli impegni nelle coppe Europee, si pensa alla settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 4 al 6 ottobre.

Si comincia venerdì alle 20.45 con Brescia – Sassuolo. Una sfida tra due squadre che provengono da due sconfitte consecutive: nell’ultimo turno i neroverdi hanno perso contro l’Atalanta, mentre le Rondinelle sono cadute al San Paolo contro il Napoli.

Sabato si giocano tre partite. Alle 15 la Spal, reduce da tre k.o. di fila, ospita il Parma, che, invece, ha vinto le ultime due. Alle 18 la Sampdoria, ultima in classifica con 3 punti in sei giornate, fa visita al Verona, che non vince da quattro turni. In serata il Genoa, che deve riscattare la batosta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, riceve il Milan, reduce da quattro sconfitte nelle prime sei gare.

Domenica si disputano tutti gli altri incontri. Il lunch match vede impegnate Fiorentina e Udinese, che nel turno precedente hanno vinto, rispettivamente, contro Milan e Bologna. Alle 15 l’Atalanta, reduce da due vittorie consecutive, riceve il Lecce, che domenica scorsa ha perso contro la Roma. I giallorossi attendono il Cagliari, che, dopo tre successi di fila, nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Verona. Il Bologna, che non vince da tre giornate, cerca di ritrovare lo smalto di inizio stagione contro la Lazio, che viene dal 4-0 contro il Genoa. Alle 18 il Napoli, dopo il successo casalingo contro il Brescia, ospita il Torino, reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Parma.

Chiude il programma il big match Inter – Juventus: la prima contro la seconda. La squadra di Conte è ancora a punteggio pieno, quella di Sarri ha lasciato due punti, pareggiando, al Franchi contro la Fiorentina.

Venerdì 4 ottobre

20.45

Brescia-Sassuolo

Sabato 5 ottobre

15.00

Spal-Parma

18.00

Verona-Sampdoria

20.45

Genoa-Milan

Domenica 6 ottobre

12.30

Fiorentina-Udinese

15.00

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Roma-Cagliari

18.00

Torino-Napoli

20.45

Inter-Juventus