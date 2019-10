Anticipi della settima giornata del campionato di calcio di Serie A e settima giornata di Serie B. Si gioca anche in Premier League, Bundesliga, Liga spagnola, Ligue 1 e Serie C il 5 ottobre 2029

MILANO – Al centro della programmi sul calcio in tv di sabato 5 ottobre ci sono gli anticipi della settima giornata del campionato di calcio di Serie A e la settima giornata di Serie B.

Nel massimo campionato si comincia alle 15: la Spal, reduce da tre k.o. di fila, ospita il Parma, che, invece, ha vinto le ultime due. Alle 18 la Sampdoria, ultima in classifica con 3 punti in sei giornate, fa visita al Verona, che non vince da quattro turni. In serata il Genoa, che deve riscattare la batosta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, riceve il Milan, reduce da quattro sconfitte nelle prime sei gare.



Nel torneo cadetto la capolista Empoli gioca in trasferta sul campo del Pordenone; impegni casalinghi anche per Entella e Spezia, rispettivamente, a Crotone e a Benevento.

In Premier League il Liverpool ospita il Leicester. Nella Liga spagnola il Real Madrid riceve il Granada. Per la Ligue 1 si gioca PSG – Angers.



Calcio in tv oggi 5 ottobre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

11.00 Roma-Bologna (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

Atalanta-Pescara (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

Leganes-Levante (Liga) su DAZN

13.30 Brighton-Tottenham (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

14.00 Celta-Athletic (Liga) su DAZN

SPAL-Parma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

su Serie B

Cosenza-Venezia

Crotone-Virtus Entella

Livorno-Chievo

Pordenone-Empoli (Serie B) su DAZN e DAZN1

Spezia-Benevento (Serie B) su DAZN

Cagliari-Sassuolo (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

15.30 Friburgo-Borussia Dortmund (Bundesliga) su SKY SPORT UNO

Liverpool-Leicester (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

Real Madrid-Granada (Liga) su DAZN

Torino-Fiorentina (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

PSG-Angers (Ligue 1) su DAZN

Verona-Sampdoria (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Trapani-Juve Stabia (Serie B) su DAZN

West Ham-Crystal Palace (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

Valencia-Alaves (Liga) su DAZN e DAZN1

Genoa-Milan (Serie A) su DAZN e DAZN1

su ELEVEN SPORTS

Como-Giana Erminio

Vis Pesaro-Fermana

Teramo-Rieti

Inoltre, su questo sito, si possono seguire le dirette testuali: