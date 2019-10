I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 7° giornata di Serie A e alla 7° giornata di Serie B

Sabato 5 ottobre tre anticipi della settima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. Dopo Perugia – Pisa, i gioca la settima giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Spal – Parma 1 (ore 15)

Gara di apertura della settima giornata del campionato di Serie A. La Spal, reduce da tre k.o. di fila, ospita il Parma, che, invece, ha vinto le ultime due. In classifica i padroni di casa hanno 3 punti mentre i ducali ne hanno 9.

Verona – Sampdoria 1 (ore 18)

Anticipo della settima giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria, ultima in classifica con 3 punti in sei giornate, fa visita al Verona, che non vince da quattro turni. In classifica gli scaligeri hanno 6 punti mentre i blucerchiati ne hanno 3.

Genoa – Milan 2 (ore 21)

Anticipo serale della settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Genoa, che deve riscattare la batosta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, riceve il Milan, reduce da quattro sconfitte nelle prime sei gare. In classifica i rossoblu hanno 5 punti mentre i rossoneri ne hanno 6.

Crotone – Entella 1 (ore 15)

Incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. Il Crotone proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Pescara e in classifica ha 11 punti. Stesse lunghezze per l’Entella, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Venezia.

Pordenone – Empoli under 2,5 (ore 15)

Match valido per la settima giornata del campionato cadetto. Il Pordenone è reduce dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Chievo e in classifica è undicesimo con 8 punti. Sei lunghezze in più per l’Empoli, che proviene dalla netta vittoria casalinga contro il Perugia.

Spezia – Benevento 2 (ore 15)

Match valido per la settima giornata del campionato cadetto. Lo Spezia proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Trapani, il Benevento dal pareggio casalingo contro l’Entella. I liguri ono sediceimi con 4 punti, i sanniti quarti con 12.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 ottobre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 283 euro