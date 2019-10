Genoa – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Milan del 5 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

GENOVA – Sabato 5 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Genoa – Milan, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia carico di tensione visto che entrambe le compagini stanno attraversando un momento negativo. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla brutta sconfitta esterna con la Lazio ed in classifica occupano la terzultima posizione con 5 punti. Non se la passa meglio il Milan che è reduce da tre sconfitte di fila, l’ultima in ordine di tempo contro la Fiorentina, ed in classifica occupa il sedicesimo posto con 6 punti.

Sabato 5 ottobre alle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Il Grifone dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Romero, Zapata e Criscito. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Schone e Lerager mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Pajac. In attacco tandem offensivo composto da Kouamè e Pinamonti.

QUI MILAN – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto arretrato formato da Calabria ed Hernandez sulle fasce laterali mentre nel mezzo Duarte e Romagnoli. A centrocampo Biglia in vantaggio su Bennacer per giocare in cabina di regia con Kessie e Calhanoglu mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Suso, Piatek e Leao.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Milan, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Genoa – Milan

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pinamonti. A disposizione: Jandrei, Ankersen, Barreca, Goldaniga, Biraschi, El Yamiq, Jagiello, Cassata, Saponara, Pandev, Sanabria, Favilli. Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, T. Hernández; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, R. Leao. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, R. Rodríguez, Gabbia, Bennacer, Bonaventura, Krunic, Paqueta, Borini, Castillejo, Rebic. Allenatore: Giampaolo.

STADIO: Luigi Ferraris