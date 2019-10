Pagelle 7° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 7° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – La settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria dello Spal sul Parma: decisiva la rete di Petagna. Sesta sconfitta per la Sampdoria, che cade al Bentegodi contro l’Hellas Verona: primo gol di Kumbulla e autorete di Murru. Il Milan vince in rimonta a Marassi contro il Genoa: al gol di Schöne rispondono Hernandez e Kessie su rigore; quattro espulsi, due per parte.

Domenica si disputano tutti gli altri incontri. Il lunch match vede impegnate Fiorentina e Udinese, che nel turno precedente hanno vinto, rispettivamente, contro Milan e Bologna. Alle 15 l’Atalanta, reduce da due vittorie consecutive, riceve il Lecce, che domenica scorsa ha perso contro la Roma. I giallorossi attendono il Cagliari, che, dopo tre successi di fila, nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Verona. Il Bologna, che non vince da tre giornate, cerca di ritrovare lo smalto di inizio stagione contro la Lazio, che viene dal 4-0 contro il Genoa. Alle 18 il Napoli, dopo il successo casalingo contro il Brescia, ospita il Torino, reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Parma.

Chiude il programma il big match Inter – Juventus: la prima contro la seconda. La squadra di Conte è ancora a punteggio pieno, quella di Sarri ha lasciato due punti, pareggiando, al Franchi contro la Fiorentina.

Dove e quando trovare le pagelle della settima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 6 ottobre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Venerdì 4 ottobre

20.45

Brescia-Sassuolo [RINVIATA]

Sabato 5 ottobre

15.00

Spal-Parma (pagelle – tabellino)

18.00

Verona-Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.45

Genoa-Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 6 ottobre

12.30

Fiorentina-Udinese (pagelle – tabellino)

15.00

Atalanta-Lecce (pagelle – tabellino)

Bologna-Lazio (pagelle – tabellino)

Roma-Cagliari (pagelle – tabellino)

18.00

Torino-Napoli (pagelle – tabellino)

20.45

Inter-Juventus (pagelle – tabellino)