Serie A, Genoa – Milan 1-2: il tabellino

Il tabellino di Genoa – Milan

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito (dall’11’ pt Biraschi); Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager (dal 43′ st Pandev), Pajac; Kouamé, Pinamonti (dal 28′ st Favilli). A disposizione: Jandrei, Ankersen, Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Jagiello, Cassata, Saponara, Sanabria. Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, T. Hernández; Kessie, Biglia, Calhanoglu (dal 1′ st Paqueta); Suso, Piatek (dal 1′ st R. Leao), Bonaventura (dal 37′ st Conti). A disposizione: G. Donnarumma, A. Donnarumma, R. Rodríguez, Gabbia, Bennacer, Krunic, Borini, Castillejo, Rebic. Allenatore: Giampaolo.

Reti: al 41′ pt Schöne, al 6′ st Hernandez, all’11’ st Kessie (rigore)

Ammonizioni: Zapata C., Calabria, Lerager, Paquetà, Romero, Biglia, Schöne

Espulso all’11’ st Biraghi, tocco di mani in area e valutata come chiara occasione gol, al 34′ st Calabria per doppio giallo, Saponara e Castillejo dalla panchina per proteste

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 8 minuti nella ripresa

NOTA: al 48′ st Reina para un rigore a Schöne. Biraschi e Reina hanno procurato un rigore