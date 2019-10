Le partite di oggi, Domenica 6 ottobre 2019: Serie A in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi domenica 6 ottobre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Liga, Premier e Bundesliga

MILANO – Serie A in primo piano quest’oggi a cominciare da Fiorentina-Udinese che andrà in scena alle ore 12.30: da una parte ci sono i toscani che sono reduci dalla vittoria col Milan mentre i friulani hanno battuto il Bologna. Alle 15 tre sfide in programma con Atalanta e Roma che giocheranno tra le mura amiche contro Lecce e Cagliari mentre la Lazio se la vedrà fuori casa col Bologna. Alle 18 Torino-Napoli con i padroni di casa che vengono dalla sconfitta di Parma mentre i partenopei sono reduci dal pareggio col Genk in Champions League. Alle 20.45 il match clou Inter-Juventus con i nerazzurri in testa alla classifica a punteggio pieno mentre i bianconeri sono secondi a due punti di distanza. Si gioca anche in Serie B: alle ore 15 Cremonese-Cittadella e Salernitana-Frosinone mentre alle ore 21 Ascoli-Pescara. In Premier League impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City che giocheranno contro Bournemouth e Wolves mentre Chelsea e Manchester United giocheranno fuori casa contro Southampton e Newcastle. In Liga spicca Barcellona-Siviglia mentre l’Atletico Madrid farà visita al Valladolid. Di seguito l’elenco completo delle gare che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Lilla – Nimes

17:00 Rennes – Reims

21:00 St. Etienne – Lione

GERMANIA: Bundesliga

13:30 Monchengladbach – Augusta

15:30 Wolfsburg – Union Berlino

18:00 Francoforte – Brema

INGHILTERRA: Premier League

15:00

Arsenal – Bournemouth

Manchester City – Wolves

Southampton – Chelsea

17:30 Newcastle – Manchester Utd

ITALIA: Serie A

12:30 Fiorentina – Udinese [CRONACA DIRETTA]

15:00

Atalanta – Lecce [CRONACA DIRETTA]

Bologna – Lazio [CRONACA DIRETTA]

Roma – Cagliari [CRONACA DIRETTA]

18:00 Torino – Napoli [CRONACA DIRETTA]

20:45 Inter – Juventus [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

15:00

Cremonese – Cittadella

Salernitana – Frosinone

21:00 Ascoli – Pescara [CRONACA DIRETTA]

OLANDA: Eredivisie

12:15 Den Haag – Ajax

14:30 Sittard – Feyenoord

16:45

PSV – Venlo

Willem II – Alkmaar

SPAGNA: LaLiga

12:00 Maiorca – Espanyol

14:00 Celta Vigo – Ath. Bilbao

16:00 Valladolid – Atl. Madrid

18:30 Real Sociedad – Getafe

21:00 Barcellona – Siviglia

ITALIA: Serie C – Girone A

15:00

AlbinoLeffe – Siena

Gozzano – Carrarese

Pianese – Juventus U23

Pistoiese – Olbia

Pro Patria – Lecco

17:30

Alessandria – Pontedera

Arezzo – Monza

Pergolettese – Renate

ITALIA: Serie C – Girone B

15:00

Reggio Audace – Gubbio

Sambenedettese – Piacenza

Südtirol – Modena

Triestina – Ravenna:

17:30

Carpi – FeralpiSalò

Imolese – AJ Fano

Padova – ArzignanoChiampo

Rimini – Virtus Verona

ITALIA: Serie C – Girone C

15:00

Avellino-Rende

Bari-Cavese

Potenza-Viterbese

Ternana-Catania

17:30

Bisceglie – Picerno

Catanzaro – Virtus Francavilla

Paganese – Reggina

Sicula Leonzio – Monopoli

Vibonese – Casertana

ITALIA: Primavera 1

10:00 Inter U19 – Juventus U19

16:00 Chievo U19 – Genoa U19

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Fuenlabrada – Gijon

16:00

R. Oviedo – Numancia

Saragozza – Cadice

18:30 La Coruna – Almeria

20:00 Huesca – Malaga

20:30 Santander – Girona