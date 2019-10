Il big match della 7° giornata di Serie A è la partita più importante del 6 ottobre 2019. In Spagna c’è Barcellona – Siviglia, in campo nei principali campionati europei

Domenica 6 ottobre 2019 all’insegna del big match del San Siro previsto alle 20.45. Inter e Juventus nella classica del calcio italiano per un posto in vetta alla classifica con i bianconeri che inseguono a -2. In mattinata intanto la Primavera dell’Inter ha superato quella della Juventus 5-1: in vantaggio i nerazzurri con Colombini al 5′ e pari ospite con Kaly Sene al 29′ quindi prima Fonseca al 31′ quindi Mulattieri al 9′ della ripresa danno il là al largo successo grazie alle marcature ancora di Mulattieri al 35′ e Gnonto in pieno recupero. Ricco quadro di partite in Serie A con gli impegni per Atalanta e Roma ma anche per Napoli a Torino. In B spicca la sfida serale tra Ascoli e Pescara, gara che assieme a tutte quelle di A saranno supportate anche dalla nostra webcronaca. Inserito in questo speciale programma anche il big match di Serie C tra Ternana e Catania.

In campo anche nei principali campionati europei con la sfida Barcellona – Siviglia in primo piano. Prima di vedere il quadro completo dei risultati in tempo reale vediamo chi ha già giocato nella notte. Nella Superliga argentina 2-0 del Racing Club sull’Aldosivi quindi nella Serie A brasiliana pareggi tra Gremio e Corinthians (0-0) e Cruzeiro e Internacional (1-1) mentre l’Athletico-PR supera in trasferta 2-1 il Bahia. In Canada Calvary batte HFX Wanderers 2-0 mentre in Colombia i Jaguares de Cordoba superano 2-1 l’Once Caldas e pareggi tra Huila ed Envigato (0-0) e tra Cucuta e Petrolera (1-1). In Paraguay successi casalinghi per Dep. Capiata (3-2 sul Cerro Porteno) e Olimpia Asuncion (3-0 sul Nacional Asuncion), in Perù 3-2 del Lima su Molinos El Pirata mentre in Venezuela 2-2 tra Caracas e Estudiantes Caracas.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

