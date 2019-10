In tv sei gare della settima giornata della Serie A ma anche Serie B, Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie C, Campionato Primavera, MLS e calcio giapponese



Al centro della programmazione calcio in tv di domenica 6 ottobre c’è la settima giornata di Serie A con i suoi sei incontri. Si parte alle 12.30 con il lunch match che vede impegnate Fiorentina e Udinese, che nel turno precedente hanno vinto, rispettivamente, contro Milan e Bologna. Alle 15 l’Atalanta, reduce da due vittorie consecutive, riceve il Lecce, che domenica scorsa ha perso contro la Roma. I giallorossi attendono il Cagliari, che, dopo tre successi di fila, nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Verona. Il Bologna, che non vince da tre giornate, cerca di ritrovare lo smalto di inizio stagione contro la Lazio, che viene dal 4-0 contro il Genoa. Alle 18 il Napoli, dopo il successo casalingo contro il Brescia, ospita il Torino, reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Parma.Chiude il programma il big match Inter – Juventus: la prima contro la seconda. La squadra di Conte è ancora a punteggio pieno, quella di Sarri ha lasciato due punti, pareggiando, al Franchi contro la Fiorentina.

Si giocano anche i posticipi della settima giornata del campionato di Serie B: Cremonese-Cittadella, Salernitana-Frosinone e Ascoli – Pescara.

In campo, e in tv, anche Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie C, Campionato Primavera, Mayor League Soccer e calcio giapponese.



Calcio in tv oggi 6 ottobre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

08.00 Cerezo Osaka-Kashima Antlers (J1 League) su DAZN

10.00 Inter-Juventus (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

12.00 Mallorca-Espanyol (Liga) su DAZN

12.30 Fiorentina-Udinese (Serie A) su DAZN e DAZN1

13.00 Borussia M.-Augsburg (Bundesliga) su SKY SPORT ARENA

14.00 Celta-Athletic (Liga) su DAZN

15.00

Roma-Cagliari (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Bologna-Lazio (Serie A) su SKY SPORT (canale 486 digitale terrestre, 253 satellite)

Atalanta-Lecce (Serie A) su DAZN e DAZN1

Cremonese-Cittadella (Serie B) su DAZN

Salernitana-Frosinone (Serie B) su DAZN

Southampton-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Lille-Nimes (Ligue 1) – DAZN

su ELEVEN SPORT la Serie C

Albinoleffe-Siena

Gozzano-Carrarese

Pianese-Juventus U23

Pistoiese-Olbia

Pro Patria-Lecco

Reggiana-Gubbio

Sambenedettese-Piacenza

Sudtirol-Modena

Triestina-Ravenna

Avellino-Rende

Bari-Cavese

Potenza-Viterbese

Ternana-Catania

16.00

Valladolid-Atletico Madrid (Liga) su DAZN

Chievo-Genoa (Campionato Primavera) su SPORTITALIA

17.30

Newcastle-Manchester United (Premier League) su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

su ELEVEN SPORT la Serie C

Alessandria-Pontedera

Arezzo-Monza

Novara-Pro Vercelli

Pergolettese-Renate

Carpi-Feralpisalò

Imolese-Fano

Padova-Arzignano

Rimini-Virtus Verona

Bisceglie-Picerno

Catanzaro-Virtus Francavilla

Paganese-Reggina

Sicula Leonzio-Monopoli

Vibonese-Casertana

18.00

Torino-Napoli (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Eintracht F.-Werder (Bundesliga) su SKY SPORT ARENA

18.30 Real Sociedad-Getafe (Liga) su DAZN

20.45 Inter-Juventus (Serie A) su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Ascoli-Pescara (Serie B) su DAZN

Barcellona-Siviglia (Liga) su DAZN e DAZN1

St. Etienne-Lione (Ligue 1) su DAZN

22.25

Los Angeles FC-Colorado Rapids (MLS) su DAZN

Dallas-Sporting Kansas City (MLS) su DAZN

Inoltre, su questo stesso sito, si potranno seguire le dirette testuali di: