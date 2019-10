Elenco delle partite previste per oggi sabato 5 ottobre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

GENOVA – Tante partite in programma quest’oggi a cominciare dalla Serie A con SPAL-Parma alle ore 15: da una parte ci sono i padroni di casa che occupano l’ultimo posto in classifica mentre i Ducali vengono dal successo casalingo contro il Torino. Alle ore 18 Verona-Sampdoria con gli Scaligeri che sono reduci dal pareggio di Cagliari mentre la Doria ha perso con l’Inter. Alle ore 20.45 Genoa-Milan con i liguri che sono reduci dalla sconfitta esterna con la Lazio mentre i rossoneri vengono da tre sconfitte in una settimana. Si gioca anche in Serie B: alle ore 15 Pordenone-Empoli, Spezia-Benevento, Livorno-Chievo, Crotone-Entella e Cosenza-Venezia mentre alle ore 18 Trapani-Juve Stabia. In Premier League impegno esterno per il Tottenham che giocherà sul campo del Brighton mentre il Liverpool se la vedrà tra le mura amiche contro il Leicester. In Liga impegni casalinghi per Real Madrid e Valencia che giocheranno, rispettivamente, contro Granada e Alaves. In Bundesliga c’è Bayern Monaco-Hoffenheim mentre Borussia Dortmund e Lipsia giocheranno fuori casa contro Friburgo e Leverkusen. Di seguito l’elenco completo delle gare che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

17:30 Paris SG – Angers

20:00

Brest – Metz

Dijon – Strasburgo

Montpellier – Monaco

Nantes – Nizza

Tolosa – Bordeaux

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Bayern – Hoffenheim

Friburgo -Dortmund

Leverkusen – RB Lipsia

Paderborn – Magonza

18:30 Schalke – Colonia

INGHILTERRA: Premier League

13:30 Brighton – Tottenham

16:00

Burnley – Everton

Liverpool – Leicester

Norwich – Aston Villa

Watford – Sheffield Utd

18:30 West Ham – Crystal Palace

ITALIA: Serie A

15:00 Spal – Parma [CRONACA DIRETTA]

18:00 Verona – Sampdoria [CRONACA DIRETTA]

20:45 Genoa – Milan [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

15:00

Cosenza – Venezia

Crotone – Entella

Livorno – Chievo

Pordenone – Empoli

Spezia – Benevento

18:00 Trapani – Juve Stabia

OLANDA: Eredivisie

18:30 Heracles – FC Emmen

19:45

Sparta Rotterdam – Twente

Vitesse – Utrecht

20:45 Heerenveen – Zwolle

SPAGNA: LaLiga

13:00 Leganes – Levante

16:00 Real Madrid – Granada

18:30 Valencia – Alaves

21:00 Osasuna – Villarreal

INGHILTERRA: Championship

13:30 Fulham – Charlton

16:00

Bristol City – Reading

Derby – Luton

Huddersfield – Hull

Millwal l- Leeds

Nottingham – Brentford

Preston – Barnsley

QPR – Blackburn

Sheffield Wed – Wigan

Swansea – Stoke

West Brom – Cardiff

ITALIA: Serie C – Girone A

20:45

Como-Giana Erminio

Novara-Pro Vercelli

ITALIA: Serie C – Girone B

20:45 Vis Pesaro – Fermana

ITALIA: Serie C – Girone C

20:45 Teramo – Rieti

ITALIA: Primavera 1

11:00 Roma U19 – Bologna U19

13:00 Atalanta U19 – Pescara U19

14:00 Cagliari U19 – Sassuolo U19

17:00 Torino U19 – Fiorentina U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30 Aves – Tondela

SPAGNA: LaLiga2

16:00 Lugo – Las Palmas

18:00 Elche – Vallecano

20:00 Ponferradina – Mirandes

20:30 Tenerife – Extremadura UD