Si parte da SPAL – Parma alle 15, in primo piano Genoa – Milan. Ricco quadro per la serie cadetta e tanti incontri nei vari campionati europei il 5 ottobre 2019

Sabato 5 ottobre con la Serie A e B in evidenza. Il ricco programma presenta nello specifico tre match che avranno anche il supporto della nostra webcronaca da SPAL – Parma delle 15 passando per Verona – Sampdoria e Genoa – Milan. In B saranno ben sei gli incontri presentati mentre negli altri campionati europei si gioca dalla Francia alla Germania passando per Inghilterra, Olanda e Spagna. Resta in Italia completeranno il quadro alcune sfide del campionato di Serie C e la Primavera 1 con il successo della Roma per 2-0 sul Bologna giocata in mattinata. Prima di vedere il quadro completo con i risultati in tempo reale dei match selezionati vediamo le partite che si sono già disputate. Partiamo dalla Superliga argentina con il 2-1 dell’Atletico Tucuman sui Tallares Cordoba mentre senza reti tra Newells Old Boys – Banfield. In Cile 2-1 esterno dell’U. Calera mentre in Messico Necaxa supera Monarcas 3-2 fuori casa. In Paraguay finisce 1-1 tra Guarani e Libertad mentre senza reti tra Huancayo e U. San Martin per la Liga1 peruviana. In Venezuela 4-1 del Deportivo Tachira contro Llaneros.

