Serie A, SPAL-Parma: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di SPAL-Parma: incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

FERRARA – Tra poco scenderanno in campo SPAL e Parma nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la SPAL con Floccari e Petagna a comporre il tandem offensivo mentre il Parma risponde col 4-3-3 ed il tridente d’attacco formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Parma

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa