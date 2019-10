Fantacalcio, pagelle 7° giornata di Serie B 2019-2020

La settima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

PESCARA – La settima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la vittoria di misura del Perugia sul Pisa: gol decisivo di Iemmello.



Alla Dacia Arena il Pordenone batte 2-0 l’ex capolista Empoli: decidono Burrai, su rigore e Pobega. Ne approfitta il Benevento, che va a vincere in casa dello Spezia sul finire di gara grazie al gol di testa e balza in solitaria al primo posto in classifica. Il Crotone regola 3-1 l’Entella: a segno per i pitagorici Simy, autore di una doppietta, e Crociata; inutile la rete di De Luca. Bene il Chievo, che vince in rimonta 3-4 a Livorno: doppiette di Marsura e Meggiorini; per i padroni di casa in rete anche Marras, per i gialloblu Pucciarelli e Segre. Pari tra Cosenza e Venezia: a Riviere risponde Montalto su rigore.

Domenica si giocano Cremonese-Cittadella, Salernitana-Frosinone e Ascoli – Pescara.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 4 ottobre

21.00

Perugia – Pisa (pagelle – tabellino)



Sabato 5 ottobre

15.00

Cosenza – Venezia (pagelle – tabellino)

Crotone – Virtus Entella (pagelle – tabellino)

Livorno – Chievo (pagelle – tabellino)

Pordenone – Empoli (pagelle – tabellino)

Spezia – Benevento (pagelle – tabellino)

18.00

Trapani – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Domenica 6 ottobre

15.00

Cremonese – Cittadella (pagelle – tabellino)

Salernitana – Frosinone (pagelle – tabellino)

Ascoli – Pescara (pagelle – tabellino)