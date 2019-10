Pagelle Cosenza – Venezia 1-1: in evidenza Rivière e Carretta

Insieme costruiscono il vantaggio della squadra di casa. Bene anche Kanouté, Lezzerini, Zuculini, Montalto e Aramu

COSENZA – Grande amarezza in casa Cosenza per non aver portato a casa i tre punti. Un primo tempo di marca cosentina dove la coppia d’attacco Carretta – Rivière fa vedere un ottima intesa. Carretta serve l’assist perfetto per il compagno Rivière. Il giocatore francesce restituisce il favore al compagno, ma Carretta si fa deviare il tiro dall’estremo difensore veneto Lezzerini. Nella ripresa ancora il Cosenza vicino al raddoppio con uno scatenato Rivière che con un bellissimo tiro dal limite centra in pieno la traversa. Di nuovo Carretta vicinissimo al raddoppio, ma di testa manda di poco alto sulla traversa. Partita che sembra ormai chiudersi, ma il difensore Idda commette l‘ingenuità su Aramu in area di rigore e di fatto regala la trasformazione a Montalto che raggiunge la sufficienza. In tutto il Venezia non si salva nessuno a parte Lezzerini sempre attento, Aramu per il rigore procurato e Montalto per la marcatura.

PAGELLE DI COSENZA – VENEZIA

COSENZA (3-5-2): Perina 6; Idda 5, Monaco 6, Legittimo 6; Baez 5.5 (84′ Corsi s.v.), Sciaudone 5.5, Kanouté 6.5 (66′ Greco 5.5), Bruccini 6, D’Orazio 6; Rivière 7 (68′ Pierini 5.5), Carretta 7. A disposizione: Quintiero, Saracco, Corsi, Capela, Broh, Pierini, Machach, Greco, Trovato, Kone, Bittante. Allenatore: Braglia.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini 6.5; Fiordaliso 6, Modolo 6, Cremonesi 5.5, Felicioli 5.5 (29′ Ceccaroni 5.5); Zuculini 6.5, Vacca 6 (71′ Capello 6), Fiordilino 6; Aramu 6.5 (88′ Lollo s.v.); Bocalon 5.5, Montalto 6.5. A disposizione: Bertinato, Casale, Suciu, Senesi, Caligara, Gavioli, Zigoni, Di Mariano, Lollo, Capello, Ceccaroni, Lakicevic. Allenatore: Dionisi.

Reti: 20′ Riviere (C), 78′ Rig. Montalto (V)

Assist: Carretta

Ammonizioni: Perina (C), Modolo, Montalto, Zuculini (V)

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 nella ripresa