Pagelle Crotone – Virtus Entella 3-1: ottimo momento per i rossoblù

Media molto alta della squadra di Stroppa che conferma l’ottimo momento di forma. Tanti 7 e doppietta per Simy, tra gli ospiti solo De Luca si salva

CROTONE – Partita dalle grandi emozioni per i padroni di casa che regala a vittoria a Sergio Mascheroni, preparatore atletico del Crotone, deceduto per una caduta in montagna. Parte forte il Crotone con Simy che realizza una doppietta, prima con un tiro di calcetto in mezzo all’area e poi approfittando del tap-in con il palo su tiro di Messias. Nella ripresa Crociata pone il sigillo alla gara con un bellissimo tiro dalla lunga distanza. La difesa di casa si rilassa e lascia indisturbato De Luca segnare il gol della bandiera su perfetto assist del subentrato Sala. Per gli ospiti si salvano soltanto De Luca, uno dei pochi che si sacrifica fino all’ultimo istante, cercando il gol in più occasioni che arriva solo a circa 15′ dalla fine, e Sala subentrando ad Eramo, non sfigura e offre l’assist per il gol della bandiera. Per i padroni di casa ottima la prova di Benali, uomo chiave delle manovre crotonesi.

PAGELLE CROTONE – VIRTUS ENTELLA

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Golemic 6.5, Marrone 6.5, Gigliotti 7; Molina 7, Benali 7, Barberis 7, Crociata 7 (78’ Zanellato s.v.), Mazzotta 6.5; Messias 7 (71’ Vido 6.5), Simy 8 (71’ Maxi Lopez 6.5). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Bellodi, Cuomo, Evan’s, Mustacchio, Rutten, Gomelt, Nalini. All. Stroppa

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini 5; Sernicola 5, Pellizzer 5, Poli 4.5 (71’ Bonini 5), Chiosa 4.5; Eramo 5 (57’ Sala 5), Paolucci 5, Nizzetto 5.5; Schenetti 5; G. De Luca 6, Mancosu 5 (66’ Morra 5.5). A disp: Paroni (GK), Borra (GK), Crialese, Currarino, Settembrini, Adorjan, M. De Luca, Coppolaro, Toscano. All. Boscaglia

Arbitro: Camplone di Pescara

Reti: 27’ e 38’ Simy (C), 63’ Crociata (C), 79’ G.De Luca (E)

Assist: Sala

Ammoniti: Marrone (C), Chiosa (E), Poli (E), Gigliotti (C)

Espulso: al 62’ il tecnico Boscaglia (E) per proteste

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 nella ripresa